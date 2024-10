Journée mondiale du coton : la Fondation Aid by Trade en première ligne pour une production durable

Le 7 octobre 2024 a marqué la célébration de la première Journée mondiale du coton. Cet événement historique, célébré cette année à Cotonou, au Bénin, sous le thème « Faire du coton un secteur juste et durable pour tous », a mis en lumière les défis mais aussi les opportunités d’un secteur plus équitable et respectueux de l’environnement.

À l’occasion de cette journée, la Fondation Aid by Trade (AbTF), pionnière dans la promotion de matières premières durables, a profité de la Conférence internationale sur le développement durable qui s’est tenue à Hambourg pour réaffirmer son engagement en faveur d’une production de coton éthique et respectueuse de l’environnement. À travers des initiatives telles que Cotton made in Africa (CmiA), la fondation soutient les petits producteurs africains face aux défis du changement climatique, tout en leur assurant un meilleur accès aux marchés mondiaux.

Tina Stridde, directrice générale d’AbTF, a rappelé lors de la conférence que « le changement climatique menace déjà les moyens de subsistance de centaines de milliers de petits agriculteurs, et donc aussi la culture du coton ». La norme CmiA, adoptée par près de 30 % des producteurs africains, améliore les conditions de vie de près d’un million de petits exploitants, tout en contribuant à une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

Des solutions concrètes pour un avenir durable

La production de coton, en particulier en Afrique, fait face à de nombreux obstacles tels que les sécheresses, les inondations ou encore les infestations de parasites. La Fondation Aid by Trade propose des solutions innovantes pour protéger les sols, préserver la biodiversité et assurer la résilience des petits producteurs. Des initiatives telles que le projet « +Cotton », une collaboration entre le Brésil et plusieurs pays latino-américains, ainsi que les efforts continus de CmiA en Afrique, visent à encourager une production de coton plus durable et équitable.

L’importance de telles initiatives a été soulignée lors des ateliers organisés pendant la conférence de Hambourg, où des experts du secteur ont discuté des actions concrètes à mener pour garantir un avenir durable pour la production de coton.

La Journée mondiale du coton 2024 a offert une plateforme mondiale pour réfléchir à l’avenir de cette fibre essentielle. En alliant commerce équitable, durabilité environnementale et inclusion sociale, des organisations comme la Fondation Aid by Trade montrent que la transformation du secteur du coton est non seulement possible, mais nécessaire pour un avenir plus juste.

Cette première journée marque une étape essentielle pour promouvoir un coton à la fois juste, durable et résilient face aux défis du changement climatique.