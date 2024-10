La première Journée mondiale du coton a été célébrée ce 7 octobre 2024

Aujourd’hui, en cette première Journée mondiale du coton, célébrée ce 7 octobre 2024, le monde s’est uni pour reconnaître l’importance de cette fibre naturelle, qui est non seulement présente dans nos garde-robes, mais qui fait vivre également plus de 100 millions de familles dans le monde entier.

Le coton fait vivre 32 millions de producteurs dans plus de 80 pays sur les cinq continents, et bénéficie à plus de 100 millions de familles. C’est une culture essentielle, particulièrement pour de nombreux pays les moins avancés, qui en dépendent comme filet de sécurité économique. En outre, la moitié des producteurs de coton sont des femmes, illustrant son rôle essentiel dans la société africaine.

Un défi pour un secteur durable et équitable

La Journée mondiale du coton 2024 s’est déroulée sous le thème « Faire du coton un secteur juste et durable pour tous ». L’événement, célébré pour la première fois en Afrique, rassemble plus de 400 participants à Cotonou, au Bénin, pour réfléchir à la manière d’améliorer l’impact de la production de coton, en respectant des pratiques commerciales équitables, une croissance inclusive et un travail décent pour toutes et tous.

L’initiative de la Journée mondiale du coton a vu le jour grâce au « Coton-4 » — le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali — qui, dès 2019, ont demandé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de créer une journée dédiée au coton : objectif, mettre en lumière l’importance d’accéder équitablement aux marchés mondiaux pour les producteurs de coton des pays les moins avancés et de promouvoir des politiques qui permettent un développement durable tout au long de la chaîne de valeur.

Le coton face aux défis mondiaux

La production de coton est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, y compris le changement climatique. En effet, en Afrique, les petits producteurs de coton subissent de plein fouet les conséquences de la crise climatique, bien qu’ils en soient les moins responsables. Sècheresses, inondations, infestations de parasites, tout cela met en péril leurs moyens de subsistance.

Des initiatives comme « Cotton made in Africa » (CmiA) œuvrent pour améliorer les conditions de vie des producteurs de coton africains et réduire l’impact environnemental de la culture. Avec près de 30% du coton africain certifié par CmiA, cette norme de durabilité veille à améliorer les conditions de vie de près d’un million de petits exploitants. En tant que norme de la Fondation Aid by Trade (AbTF), CmiA contribue également à promouvoir l’égalité des sexes dans les chaînes de valeur du coton, notamment en garantissant l’accès des femmes à la formation et à l’éducation.

Le projet « +Cotton » est un exemple de coopération internationale réussie, impliquant le Brésil et plusieurs pays latino-américains pour encourager des méthodes agricoles innovantes. En Afrique, la fondation Aid by Trade continue de promouvoir des pratiques de production durable, non seulement pour protéger l’environnement, mais aussi pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales.