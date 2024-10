Journée mondiale du coton : les acteurs internationaux du secteur réunis au Bénin

Le Bénin a accueilli la première Journée mondiale du coton en Afrique subsaharienne, réunissant plus de 400 acteurs internationaux pour discuter des défis et opportunités de cette filière clé.

Le Bénin, l’un des plus grands producteurs de coton en Afrique, a accueilli pour la première fois en Afrique subsaharienne la Journée mondiale du coton, le 7 octobre 2024. Cet événement historique, qui s’est tenu au Palais des Congrès de Cotonou, a rassemblé plus de 400 acteurs majeurs de la filière. Experts, producteurs et organisations internationales étaient présents pour réfléchir aux enjeux et perspectives d’évolution de cette ressource clé pour l’économie africaine.

Un rassemblement inédit pour la filière du coton

La Journée mondiale du coton, instituée par l’ONU en 2019, s’est pour la première fois déroulée en dehors des grandes institutions internationales comme l’OMC. Le choix du Bénin, leader africain du coton, pour accueillir cet événement symbolise l’importance stratégique de ce secteur pour le pays, mais aussi pour le continent africain.

Le thème de cette édition, « Le coton pour le bien-être de tous », reflète la volonté des acteurs africains de maximiser les retombées économiques de la filière. Actuellement, seulement 10% du coton africain est transformé sur le continent, selon la ministre du Commerce du Bénin, Shadiya Assouman. L’objectif est de faire passer ce chiffre à 50% d’ici 2035. Les discussions ont ainsi tourné autour de stratégies pour améliorer la transformation locale du coton et renforcer la compétitivité des producteurs africains sur le marché mondial.

Des défis majeurs à relever pour l’Afrique

Si le coton représente une source de revenus essentielle pour de nombreux pays africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire, plusieurs défis demeurent. L’accès à des techniques modernes de production, le financement et l’équité dans la commercialisation restent des enjeux clés. Les participants ont souligné la nécessité de partenariats internationaux pour aider les producteurs à s’adapter aux nouvelles exigences du marché global.

La Journée mondiale du coton a également servi de plateforme pour promouvoir des échanges entre producteurs, investisseurs et transformateurs. Un forum business, prévu pour clôturer l’événement, a été l’occasion de nouer des partenariats stratégiques. Les acteurs internationaux ont exprimé leur intérêt à soutenir la filière africaine du coton, en mettant l’accent sur des initiatives durables et équitables.