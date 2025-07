Bénin : trois Afro-descendants, dont la chanteuse Ciara, reçoivent officiellement la nationalité béninoise

Dans une atmosphère à la fois solennelle et chargée d’émotion, le gouvernement béninois a remis ce samedi 26 juillet 2025, à Cotonou, les premières attestations de nationalité béninoise à trois personnalités afro-descendantes : Joseph Gabendy, Smeralda David Romuald et Ciara Princess Harris, connue mondialement sous le nom de Ciara, chanteuse et icône de la musique R&B américaine.

Ce geste historique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2024‑31 du 2 septembre 2024, qui consacre la reconnaissance juridique des Afro-descendants dans la citoyenneté béninoise.

Une politique mémorielle ambitieuse

La cérémonie, organisée à la salle des cérémonies du ministère des Affaires étrangères, a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, le ministre de la Culture, Jean Michel Abimbola, et le ministre de la Justice, Yvon Détchénou. Dans leurs discours, les officiels ont souligné la portée mémorielle et politique de cet acte. « En reconnaissant juridiquement ces enfants d’Afrique, le Bénin répare une fracture historique. Il s’agit d’un acte de justice, mais aussi d’appartenance et d’espérance », a déclaré le ministre de la Justice. Ciara, très émue, a pris la parole pour saluer « la générosité du peuple béninois et la force d’un passé commun transcendé par l’avenir ».

Cette initiative s’inscrit dans un engagement politique fort, matérialisé par un arsenal juridique inédit dans la sous-région. La loi n° 2024-31 du 2 septembre 2024, complétée par un décret d’application pris en novembre 2024, permet désormais à toute personne pouvant établir un lien de filiation historique avec le Bénin de bénéficier d’un droit au retour et, à terme, de la nationalité béninoise pleine et entière, à condition notamment de séjourner sur le territoire national dans un délai de trois ans après l’obtention de l’attestation initiale.

Dans cette dynamique, le gouvernement a lancé le 4 juillet 2025 la plateforme numérique multilingue My Afro Origins, qui centralise les demandes de reconnaissance de nationalité des Afro-descendants issus de la diaspora, en particulier des Amériques et des Caraïbes.

Une citoyenneté pleine de droits et de devoirs

L’attestation remise à Joseph Gabendy, Smeralda David Romuald et Ciara Harris marque l’entrée officielle dans la communauté des citoyens béninois. Les nouveaux récipiendaires ont, en retour, prêté serment d’allégeance à la République, s’engageant à respecter la Constitution, les lois et les institutions du pays, ainsi qu’à défendre l’intégrité et la dignité du Bénin. « Ce n’est pas une citoyenneté symbolique, c’est une citoyenneté pleine et assumée, qui implique des droits mais aussi des devoirs », a précisé le ministre Yvon Détchénou.

Ce processus de reconnexion dépasse le simple cadre national. Il s’inscrit dans une logique plus large de réconciliation mémorielle et de renaissance panafricaine. Le Bénin, jadis point de départ de millions d’Africains déportés vers les Amériques, affirme aujourd’hui son leadership dans la reconnaissance des Afro-descendants, en érigeant des passerelles entre mémoire, culture et citoyenneté.

À travers cette politique, le pays renforce également sa diplomatie culturelle et son positionnement international comme terre d’accueil des Afro-descendants souhaitant renouer avec leurs racines. Ce programme complète d’autres actions emblématiques entreprises ces dernières années, telles que la restitution d’objets patrimoniaux pillés pendant la colonisation ou encore la création de circuits touristiques mémoriels.

Une première étape historique

La remise des premières attestations n’est qu’un début. Des centaines de dossiers sont actuellement en cours de traitement sur la plateforme « My Afro Origins », et de nouvelles cérémonies sont attendues dans les prochains mois. Le gouvernement entend ainsi poser les jalons d’un nouveau récit national, plus inclusif, plus juste, et tourné vers l’avenir commun des peuples d’Afrique et de sa diaspora. « Aujourd’hui, je ne suis pas seulement artiste. Je suis béninoise. Et cela signifie plus que tout ce que je pourrais dire avec des mots », a conclu Ciara, sous les applaudissements nourris de l’assistance.