Bénin : Olushegun Adjadi Bakari prend le contrôle du ministère des Affaires étrangères

Le Bénin a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s’agit de Olushegun Adjadi Bakari. Avec cette nomination, la page Agbénonci est définitivement tournée.

Patrice Talon a procédé, ce mardi, au remplacement d’Aurélien Agbénonci dont le limogeage avait été annoncé il y a quelques jours. Son remplaçant est Olushegun Adjadi Bakari. L’ascension de ce jeune financier dans l’équipe de Patrice Talon est fulgurante. C’est le 26 avril 2023 qu’il a été appelé à la Présidence béninoise par le chef de l’État pour occuper le poste de ministre conseiller aux Investissements. Aujourd’hui, celui qui fut également un conseiller du Président togolais Faure Gnassingbé, de 2016 à 2021, s’est vu promu, devenant le patron de la diplomatie béninoise. Annoncée comme le successeur d’Aurélien Agbénonci, l’ambassadrice du Bénin au Nigeria, Paulette Marcelline, ne sera finalement pas l’heureuse élue.

Un financier ayant le sens des affaires à la tête de la diplomatie

Patrice Talon place ainsi un financier bon teint à la tête de la diplomatie béninoise. Détenteur d’une maîtrise en mathématiques, Olushegun Adjadi Bakari est également nanti d’un master en finances acquis à la Skema Business School. Il a fait ses armes dans des banques comme la Société Générale et de grands groupes du secteur automobile français. Puis il se tourne vers les affaires, après sa collaboration de cinq ans avec le Président togolais. En 2021, en effet, l’ex-banquier devient associé du fonds d’investissement Atif (Africa Transformation and Industrialization Fund). Et prend la direction de la société MAuto spécialisée dans la diffusion, pour l’instant, au Bénin et au Togo, de scooters et motos électriques. Ces motos s’imposent de plus en plus dans la circulation à Porto-Novo, Cotonou, Lomé, etc.. Mais la société veut étendre ses tentacules dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne.

En nommant ce jeune, proche de son ministre d’État chargé de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, dont il a été conseiller à l’Economie durant la Présidentielle de 2016, Patrice Talon veut certainement donner du sang neuf, un nouveau souffle à la diplomatie béninoise.