Dans le cadre du renforcement des liens entre le Bénin et la collectivité territoriale de la Martinique, les autorités des deux régions ont procédé à l’inauguration en Martinique de l’exposition « Révélation Art du Bénin ». Cet événement marque une étape importante dans la coopération bénino-martiniquaise, touchant la culture et les arts, mais aussi les secteurs économique et éducatif.

La culture reste un élément primordial au renforcement des liens entre les peuples. En Martinique, autour d’une exposition de 42 artistes plasticiens présentant une centaine d’œuvres d’art, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a souligné l’importance de la coopération culturelle, artistique et économique entre les deux peuples. Selon le président Talon, cette coopération s’inscrit dans la dynamique de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel du Bénin et de la diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières.

« Le monde avance et les nations, les communautés sont en compétition. Il faut être fort aguerri, débarrassé de tout ce qui nous freine dans notre énergie intérieure pour non seulement se développer, grandir, mais pour trouver même la paix intérieure, la paix sur cette terre. » – Patrice Talon, Président de la République du Bénin.

Un héritage commun et une histoire partagée

L’exposition « Révélation Art du Bénin » vise à mettre en lumière la richesse artistique et culturelle des deux régions. Elle marque également l’importance du renforcement des liens entre les deux terres. Bernard Hayot, fondateur du groupe Bernard Hayot en France, a rappelé que le Bénin et la Martinique, par leurs histoires, ont beaucoup en commun : « Nous le savons tous ici, le Bénin et la Martinique par leurs histoires sont des pays qui ont beaucoup en commun, ils ont des liens indélébiles, tissés dans la souffrance. Inutile de vous dire, mesdames et messieurs, le plaisir et l’honneur que j’éprouve ce soir à procéder aux côtés du président Patrice Talon, à l’inauguration de cette exposition qui, par sa beauté et sa densité, fera date à la Martinique. » a-t-il déclaré.

Le Vodoun et l’héritage de l’esclavage

Le Bénin et la Martinique partagent également une histoire marquée par l’esclavage et la résilience. Le vodoun, une pratique spirituelle et culturelle originaire du Bénin, a été emporté par les esclaves vers les Caraïbes, notamment en Martinique, où il a influencé les pratiques religieuses et culturelles locales. Cette exposition et la coopération entre les deux régions mettent en lumière ces liens historiques, soulignant l’importance de la préservation et de la transmission des traditions ancestrales, qui sont des piliers de l’identité culturelle des communautés concernées.

Pour accélérer cette coopération diversifiée, les autorités du Bénin et de la Martinique envisagent l’ouverture d’une ligne aérienne direct entre Cotonou et Fort-de-France. Cette nouvelle liaison directe représenterait un jalon significatif dans le renforcement des relations entre le Bénin et la Martinique. En outre, elle ouvrirait de nouvelles perspectives économiques et culturelles pour les deux nations.

« L’exposition Révélation Arts du Bénin, dont nous inaugurons aujourd’hui le vernissage, appartient à ces moments uniques. En effet, l’art et la culture cristallisant les traditions créatives, le savoir-faire et le savoir-être d’un peuple, constituent des secteurs stratégiques que le tourisme accompagne, révèle et positionne comme puissant témoin de visibilité et de rayonnement d’un peuple et d’un pays. » – a conclu Jean-Michel Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin.