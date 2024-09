“Amon Soja” : un trésor culinaire béninois à découvrir

En pleine effervescence culinaire, un produit béninois sort du lot : l’Amon Soja, un fromage unique en son genre.

Derrière son allure modeste se cache un savoir-faire minutieux, porté par des femmes. Fabriqué à base de soja, ce fromage suscite la curiosité et conquiert les palais de la population béninoise. Plongée dans l’univers fascinant de cette spécialité qui fait vibrer les papilles et dynamise les rues du Bénin.

Une fabrication méticuleuse

L’Amon Soja, bien plus qu’un simple aliment, est le fruit d’un processus long et minutieux. Tout commence par l’immersion des graines de soja, qui sont ensuite moulues pour obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite pressée et cuite avec une touche locale : l’ajout de « gui sin », une eau fermentée issue de l’Akassa. Le résultat ? Une pâte blanche et ferme, soigneusement coupée en losanges avant d’être frittée avec des épices locales. Gingembre, bouillon, poivre et feuille d’olive parfument ce fromage qui ne laisse personne indifférent.

Un produit populaire et versatile

Au fil des ans, l’Amon Soja s’est imposé comme un incontournable de la cuisine béninoise. Apprécié pour sa texture unique et sa saveur délicatement épicée, ce fromage se déguste avec différents mets, du riz au piron. Loin d’être réservé aux grandes occasions, il est devenu un produit du quotidien, prisé par toutes les couches sociales. Selon un consommateur, « le fromage de soja est devenu un rendez-vous quotidien ». Plus qu’un simple aliment, c’est une véritable institution qui renforce les liens sociaux autour des étals des vendeuses de rue.

Une richesse culinaire à préserver

Le succès de l’Amon Soja témoigne de la créativité des entrepreneurs locaux et de l’adaptabilité des traditions culinaires béninoises. Avec sa popularité croissante, ce fromage de soja pourrait bien s’imposer comme une richesse gastronomique exportable, à l’instar du tofu dans les rues de Lomé, où il fait déjà sensation. Cependant, des défis demeurent, notamment pour améliorer les conditions de travail des productrices. Quoi qu’il en soit, l’Amon Soja symbolise le talent et la résilience des femmes béninoises, prêtes à transformer des produits simples en véritables trésors culinaires.