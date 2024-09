Bomiwô : le secret d’un plat vodun qui conquiert le monde

Le Bomiwô est un plat traditionnel béninois enraciné dans la culture vodun. Aujourd’hui, il conquiert aujourd’hui les papilles bien au-delà des frontières. Les couvents vodun ont longtemps réservé ce mets aux cérémonies, mais il s’impose désormais sur la scène culinaire internationale. Il séduit les palais les plus exigeants.



Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce plat mystérieux, et comment a-t-il réussi à franchir les barrières culturelles pour devenir une star de la gastronomie mondiale ?

Le Bomiwô : une origine mystique

Les rituels vodun ont donné au Bomiwô ses racines, en le servant comme ration alimentaire lors des cérémonies sacrées. Ce plat, à base de farine de maïs, est souvent accompagné de poulet. Cette combinaison est simple, mais riche en saveurs. Dans les couvents vodun, les initiés choisissent chaque ingrédient du Bomiwô avec soin. Cela tient non seulement à ses qualités gustatives, mais aussi à son symbolisme spirituel.

Une expédition culinaire internationale

Récemment, plusieurs événements culinaires internationaux ont mis en lumière le Bomiwô En France, le chef béninois Aristide Hounkponou a présenté ce plat lors des Rencontres de Marseille, un événement dédié à la cuisine africaine. Devant un public curieux et enthousiaste, il a expliqué l’histoire et la signification de ce mets, tout en démontrant sa versatilité et son caractère diététique. La présentation du Bomiwô a été un succès, prouvant que ce plat, autrefois confidentiel, a le potentiel de conquérir les cuisines du monde entier.

Le Bomiwô à la conquête de l’Asie

Le succès du plat ne s’arrête pas là. À Macao, en Chine, une équipe culinaire de Bohicon a représenté le Bénin lors du Festival gastronomique de Macao, où elle a préparé le Bomiwô en direct devant un public de festivaliers. Les techniques de préparation, combinant tradition et innovation, ont impressionné les spectateurs, qui ont également pu savourer ce plat unique. Cette démonstration culinaire a renforcé l’intérêt international pour le Bomiwô. Elle a suscité même des collaborations futures pour promouvoir la gastronomie béninoise.