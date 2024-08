Sommet du Vodoun au Bénin, la découverte de Sêgbolissa!

À l’instar de l’Himalaya, le Vodoun possède aussi son Everest et c’est « Sêgbolissa ». Ce Vodoun unique et très particulier est le tout premier et le plus Haut de tout le Panthéon. Pour preuve, il siège à la tête de la « décade divine » du Vodoun. Grand patron de la « Triade supérieure », il est la symbolique de Dieu «Mahu», le « Tridimensionnel », Celui-là même que nul ne peut apprivoiser. C’est pourquoi, Sêgbolissa est encore appelé « Mahu Lissa ».

Divinité androgyne, Sêgbolissa incarne à la fois, des énergies mâle et femelle ; ce qui la rend unique et différente de toutes les autres divinités. Les sages affirment tous que Sêgbolissa n’est pas camarade de quelqu’un dans le panthéon Vodoun. « C’est Dieu et puis, c’est tout ! ». Ils nous ont également confié qu’il leur serait difficile voire impossible de nous démontrer, à nous, non-initiés, les principes de l’essence même de Sêgbolissa mais que toutes ces informations se retrouvent imprimées dans l’ADN des humains qu’il influence.

Ainsi, quand il influence un humain, il révèle à travers celui-ci son principe d’énergie dynamique, à la fois stable et instable, tout ceci avec une allure de prestige, de grandeur et de pouvoir. Le « Lissa-si » ou l’humain que Sêgbolissa influence est beau, souvent très beau et serait un leader né, dégageant assurance et charisme. Perfectionniste avéré, il a horreur de la monotonie. Il n’est pas rare de voir le « Lissa-si » revenir constamment sur ses propres décisions. Son domicile est comparable à un plateau de tournage hollywoodien où la décoration change tout le temps. Il a souvent un oeil regardant sur les détails et reste intransigeant face aux manquements liés à la loyauté, à la confiance.

« Hounnon-gan Toko Gbêdiga », sage et haut dignitaire Vodoun dit : « Quand tu trahis une seule fois la confiance du Lissa-si, il te retire de son entourage et ce, pour toujours. Il est strict et rigoureux. C’est pourquoi c’est un meneur d’hommes, un leader ». Il nous a également appris que l’animal tutélaire de Sêgbolissa, c’est le caméléon. Et que ce serait pourquoi le Lissa-si a une capacité d’adaptation à nulle autre pareille. Les maux dont il souffre très souvent sont l’irritation de la peau et la baisse de l’acuité visuelle.

Et si vous traversez actuellement l’enfer, cette sagesse béninoise est pour vous : « Sêgbolissa mon non non avò dokpo ò men. An wa diò avò », ce qui veut dire : « Le Caméléon ne se vêt jamais longtemps du même habit, ça va changer ». Tenez bon surtout et à très bientôt !