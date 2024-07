Bénin : À la découverte de la décade divine du Vodoun

À la Création des Univers, « Dâdâ Sêgbo », Dieu Tout Puissant, a mis en place un système descendant d’Entités jusqu’au royaume « Gbê » (le monde) où vit « Gbêtò » (le père du monde), l’homme. Il désigna ensuite, « Fâ », chef suprême de la communication et de la médiation entre « Gbêtò » et ce vaste réseau d’Entités, de sorte que quiconque se poserait des questions existentielles trouve des réponses appropriées en le consultant.

Et avant de se retirer dans Ses quartiers, Il donna carte blanche à Gbêtò pour disposer de tout cela à son bon vouloir : « Gbêtò, Vo bo Doun ! » ce qui veut dire «Homme, sers-toi avec aise» en Fon (première langue nationale du Bénin) d’où serait parti le nom «Vodoun». Des Vodoun, il y en a par milliers dans l’aire culturelle Aja-Tado (Sud du Bénin et du Togo), mais ceux mandatés par « Dâdâ Sêgbo » Lui-même depuis le commencement, ne sont que dix. C’est ce clan des plus grandes Divinités Vodoun appélé « décade divine » que notre randonnée culturelle, nous amène donc à découvrir.

Encore et surtout connue sous le nom sacré « Vodoun Ayidjè », la décade divine est le groupe des dix premières divinités à partir desquelles tout le panthéon Vodoun est érigé. Elle comprend la triade supérieure, les gardiens des Éléments et les chefs de mission.

– La triade supérieure

C’est le premier Ternaire de la Création, base de la manifestation de Dieu. Ce sont les trois plus grandes Entités du Vodoun : « Sêgbo Lissa » ou la symbolique de Dâdâ Sêgbo, « Minon-nan », la Déesse de la Création et « Bokò Lêgba », le porte-parole et le messager de la triade supérieure auprès de toutes les autres divinités. C’est également le meilleur allié et garde rapproché de Fâ. La triade supérieure, c’est la Sainte Trinité du Vodoun. (Des articles sur chacune de ses divinités pourront vous en apprendre davantage)

– Les gardiens des Éléments

Chacune d’elles émane de « Minon-nan », la Déesse de la Création et a un rôle bien précis : veiller sur chacun des quatre Élément Air, Eau, Feu et Terre. « Dan », le Serpent céleste pour l’Air, « Tòhôsu », le maître des eaux pour l’Eau, « Hêbioso », le Feu cosmique pour le Feu et « Sakpata », le véhicule des éléments pour la Terre.

– Les chefs de mission

Au nombre de trois, ce sont les divinités qui ferment le clan des « Vodoun Ayidjè » et qui jouent des rôles-clés dans le quotidien des hommes et auprès de leurs pairs. Il s’agit de : « Hòxó Kabli Kojoe », la divinité des jumeaux, « Ogou », le dieu du fer et de « Tòxwi-yò », l’ancêtre éponyme. (Des articles sur chacune de ses divinités vous permettent déjà ou vous permettront bientôt de mieux les connaître)

Dans une interview donnée sur le plateau d’une chaîne de télévision béninoise, le Pr Koffi Aza, grand maître Vodoun, Professeur de Fâ et président d’ONG, précise qu’après les « Vodoun Ayidjè », toutes les autres divinités qui animent le panthéon Vodoun sont des esprits divinisés.