Dans la philosophie Vodoun, s’il y a une entité qui sous-tend le monde et donne vie à toute chose, c’est bien « Minon-nan ». Son nom d’ailleurs, le démontre clairement lorsqu’on le traduit littéralement en français : « Reine mère » ( « Minon » signifie « notre mère » et « Nan », Reine). Les sages, à l’unanimité affirment que c’est la symbolique Vodoun de la « Déesse de la Création », la polarité féminine de Dieu Tout Puissant.

Au Bénin, au sein de certaines collectivités, la première femme qui a été à l’origine de la création d’un clan, est divinisée à sa mort. Elle devient alors la reine mère qui, depuis l’au-delà apporte stabilité, harmonie, bien-être aux siens : c’est la première catégorie de « Minon-nan ».

La seconde catégorie beaucoup plus élaborée mystiquement parlant, consiste à canaliser et à apprivoiser des énergies isolées ou non de la nature. Ensuite, il est procédé à leur densification et à leur déification sous le nom de « Minon-nan ». Selon Septime Aza, prêtre Vodoun, auteur et président de l’ONG « FÂ ET VODOUN » la minutie dans la manipulation complexe de ces différentes énergies confère aux «Minon-nan» toute leur puissance et surtout leur suprématie sur toutes les autres entités. Et à la question de savoir comment de telles Connaissances sont parvenues aux sages, le jeune prêtre répond que le fini procède de l’Infini et le matériel de l’Immatériel. « Les Anciens nous ont montré le chemin. Ce sont eux qui ont su établir contact avec l’Invisible, qui leur a enseigné en retour l’Univers et Ses différentes Lois avant nous. Nous ne faisons que perpétuer la Tradition qu’ils nous ont apprise » poursuit le prêtre.

« Minon-nan », c’est donc la femme originelle, la Reine mère brave et puissante, la parfaite incarnation de l’Énergie matricielle. En d’autres termes, c’est la divinité qui sacralise le sexe de la femme et sa puissance matricielle : c’est la mère des mondes qui regroupe en son sein, une pléiade d’entités dont quelques unes sont masculinisées. Tel est le cas des « Kinninsi » que nous allons découvrir plus tard mais en attendant, le devoir nous incombe de préciser qu’au sein de cette pléiade d’entités qui constituent le panthéon sacré des « Minon-nan » règne une hiérarchie ; laquelle nous impose de nommer les sept piliers ou entités majeures qui gouvernent cet univers là :

– « Ayihon-non » ou « Azé minon-nan » est l’aînée de la lignée des entités majeures des Minon-nan. C’est une force stérile qui est à l’origine de l’équilibre de notre système planétaire.

– « Zan Hossou » ou « la Princesse de la Lune » c’est elle qui appuie sur les touches de la commande de la Lune et tout autre élément autour. De ce fait, elle règne sur la nuit et veille à l’équilibre des forces. C’est l’Énergie lunaire.

– « Ahéhé-non » est l’Énergie solaire, la divinité solaire. En Égypte, elle est connue sous le nom « Ra ».

– « Yonxwé Ananu » est la Reine qui gouverne mère Terre, notre planète. C’est l’Énergie tellurique donc la mère des « Sakpata » que nous allons découvrir également plus tard.

– « Nanyé Aguêmon » est l’Énergie aquatique. C’est d’elle qu’émanent toutes les énergies « Tohôssou » (à découvrir plus tard). C’est la gardienne de la félicité, de la richesse.

– « Ayissi Hwêdo » ou l’Énergie aérienne est l’Entité mère dont sont issues toutes les énergies liée à « Dan », le Serpent céleste, dispensateur de félicité, de richesse.

– « Nanyé Tê » qui est la source du Feu Cosmique. C’est l’Énergie d’où émanent tous les « Hêbioso » (Entité à découvrir).

De tout ce qui précède, il ressort que le Vodoun a encore énormément de choses à apprendre au monde. Puisse « Minon-nan », la Reine mère nous prêter longue vie ! Qu’il en soit ainsi !