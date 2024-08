La renaissance de la cuisine africaine, mouvement culturel et identitaire !

La cuisine africaine, riche d’une histoire vieille de plus de 5000 ans, connaît aujourd’hui un renouveau passionnant qui transcende la simple gastronomie pour devenir un véritable mouvement culturel, identitaire. Cette renaissance culinaire, ancrée dans un patrimoine millénaire, relève les défis contemporains liés à la santé, à l’environnement et à l’affirmation culturelle. « L’Arche culinaire africaine » en offre la révélation à Paris pendant les Jeux Olympiques…

Une Tribune de Mohamed Zoghlami, Consultant International en Stratégie & Développement – Co-fondateur d’Afric’Up et d’Africa in Colors – Spécialiste des industries créatives & du Metaverse en Afrique

L’Afrique, berceau de l’humanité, est aussi le creuset d’une diversité culinaire exceptionnelle, façonnée par la variété de ses écosystèmes, de ses peuples de ses traditions. Cette richesse gastronomique, longtemps méconnue, dévalorisée, retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse dans un acte de résistance culturelle et d’affirmation identitaire. La réappropriation des racines culinaires africaines va bien au-delà de la nostalgie des odeurs et saveurs de nos grand-mères, mères, elle représente une redécouverte des techniques ancestrales et des ingrédients traditionnels, adaptés aux réalités contemporaines.

Une nouvelle cuisine diverse et vibrante comme l’Afrique

La nouvelle cuisine africaine qui émerge est à l’image du continent : vibrante, diverse, pleine de vitalité. Elle brise les préjugés en proposant des plats colorés, gourmands et équilibrés, utilisant une palette d’ingrédients variés qui stimulent les papilles et éveillent les consciences. Cette approche culinaire moderne ne se contente pas de nourrir, elle soigne le corps en intégrant des ingrédients reconnus pour leurs propriétés médicinales et leur haute valeur nutritionnelle.

De plus, elle met l’accent sur l’harmonie avec l’environnement en privilégiant l’utilisation d’ingrédients locaux et de saison, des méthodes de culture respectueuses des sols et la réduction du gaspillage alimentaire. En respectant les cycles de la terre et en valorisant la biodiversité locale, la cuisine africaine moderne s’inscrit dans une démarche de durabilité.

L’avenir s’annonce prometteur avec la notoriété croissante des chefs africains sur la scène internationale, l’ouverture de restaurants spécialisés dans les grandes villes du monde et l’intérêt grandissant pour les saveurs du continent.

Une approche durable de l’alimentation

Cette renaissance culinaire africaine est bien plus qu’une tendance gastronomique, c’est un mouvement qui célèbre l’identité africaine, promeut la santé et le bien-être, et contribue à une approche plus durable de l’alimentation.

Et c’est dans ce cadre que le Chef Christian Abegan, soutenu par l’Afreximbank, le Canex et le Le Moca by CCA, a lancé à Paris l’Arche Culinaire Africaine, dont la nomination symbolique contient l’essence de la tradition, coffret de la connaissance, principe de conservation et de renaissance. Les organisateurs rappellent que l’Afrique, possède 80% des terres arables mondiales et dix des cinquante aliments du futur. Ce potentiel est au cœur du projet visionnaire visant à préserver, valoriser le patrimoine culinaire africain et caribéen pour une santé durable, une redécouverte des denrées, céréales et autres saveurs.

Tribune de Mohamed Zoghlami, Consultant International en Stratégie & Développement – Co-fondateur d’Afric’Up et d’Africa in Colors – Spécialiste des industries créatives & du Metaverse en Afrique