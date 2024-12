Simone Ehivet, candidate du MGC pour 2025

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire, une figure emblématique refait surface : Simone Ehivet, ex-épouse de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Le 30 novembre 2024, à Moossou, son village natal, elle a officiellement été investie candidate par son parti, le Mouvement des Générations Capables (MGC). Cette annonce marque une étape importante dans son parcours politique, deux ans seulement après la création de son parti.

Un soutien populaire indéniable

Lors de cette journée historique, plusieurs centaines de militants du MGC se sont rassemblés pour acclamer leur leader. Parmi eux, des voix enthousiastes mettent en avant les qualités de Simone Ehivet. Selon un militant, elle est une femme battante.

Une vision ambitieuse pour la Côte d’Ivoire

Dans un discours poignant, Simone Ehivet a exposé ses priorités :

Réconciliation nationale par une politique d’amnistie.

Souveraineté alimentaire pour réduire la dépendance aux importations.

Industrialisation en modernisant les infrastructures économiques.

Service militaire et civique obligatoire, pour renforcer le civisme et la cohésion sociale.

Sa vision se veut audacieuse et inclusive, ce qui promet une Côte d’Ivoire moderne et prospère.

Un parcours marqué par la résilience

À 75 ans, Simone Ehivet incarne l’expérience et la ténacité. Surnommée la « Dame de Fer », elle a été une actrice clé aux côtés de Laurent Gbagbo durant son mandat (2000-2011). Malgré une condamnation à 20 ans de prison en 2015 et un divorce en 2023, elle a su rebondir. Son amnistie en 2018 a marqué un tournant, et lui a permis de réintégrer la scène politique avec force.

Une candidature qui redessine les alliances

La présence de cadres de l’opposition, comme Charles Blé Goudé et des membres du PDCI-RDA, lors de son investiture, laisse entrevoir des alliances possibles. Interrogée sur une éventuelle collaboration avec Laurent Gbagbo, Simone Ehivet s’est montrée ouverte. Elle a indiqué qu’ils en discuteront si cela est possible.

Une campagne aux multiples enjeux

Alors que l’élection s’approche, Simone Ehivet devra convaincre un électorat divisé et faire face à des candidats de poids, tels que Pascal Affi N’Guessan ou Jean-Louis Billon. Le président sortant Alassane Ouattara n’a pas encore dévoilé ses intentions, ce qui ajoute une touche d’incertitude à ce scrutin.