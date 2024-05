Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé prévient que «2025 ne se passera pas sans nous»

La Présidentielle ivoirienne approche à grands pas. Elle est prévue pour 2025. Mais d’ores et déjà, les personnalités politiques s’agitent. L’ancien Président Laurent Gbagbo a été officiellement désigné candidat par son parti. Charles Blé Goudé vient de mettre en garde le régime d’Alassane Ouattara.

En Côte d’ivoire, le Cojep de Charles Blé Goudé a effectué sa rentrée politique, ce week-end à Yamoussoukro. Une sortie qui intervient après celle du parti de l’ancien Président Laurent Gbagbo. Ce dernier a été désigné candidat du PPA-CI. Si l’ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne ne s’est toujours pas déclaré candidat à la Présidentielle de 2025, il a émis de sévères mises en garde.

« 2025 ne se passera pas sans nous. C’est une question qui est non négociable et je l’assume », a déclaré Charles Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Le responsable de la jeunesse ivoirienne a invité ses militants et sympathisants à s’inscrire sur les listes électorales au moment opportun. Il a également appelé au renouvellement de la classe politique ivoirienne.

Lorsque « Blé la machette » rentrait en Côte d’Ivoire

Charles Blé Goudé ne figure pas sur les listes électorales. Il n’est donc ni électeur, encore moins éligible. Dans la mesure où il est sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison dans son pays. Charles Blé Goudé est poursuivi par la justice ivoirienne pour son implication dans la crise postélectorale de 2011. Il a d’ailleurs rappelé que : « tous ceux avec lesquels j’ai été condamné sont soit graciés ou amnistiés, sauf moi ».

Figure emblématique du régime de l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a fait son retour en Côte d’Ivoire, le 26 novembre 2022, après un exil de dix ans. Surnommé « Blé la machette » pour son rôle de mobilisation des jeunes durant la crise post-électorale de 2010-2011, il avait franchi la frontière ivoirienne en brandissant un drapeau blanc, symbole de son engagement pour la paix.

Crainte que Blé Goudé ne ravive les tensions

Ce retour tant attendu par ses partisans marquait le début d’un nouveau chapitre pour l’ancien « général de la rue ». Déterminé à jouer un rôle dans la réconciliation nationale, Blé Goudé a appelé ses sympathisants à la discipline et au calme. Acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité, tout comme son mentor Laurent Gbagbo, Blé Goudé a toujours clamé son innocence.

Il avait été accusé d’avoir joué un rôle de premier plan dans les violences qui ont suivi l’élection présidentielle de 2010, qui ont fait plus de 3 000 morts. Son retour en Côte d’Ivoire avait suscité des réactions mitigées au sein de la population. Si certains saluent son acquittement et espèrent qu’il contribuera à la paix et à la réconciliation, d’autres redoutent son influence et craignent qu’il ne ravive les tensions. Et sa sortie sur la Présidentielle de 2025 n’est pas une surprise.