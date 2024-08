Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Nady Bamba désormais unis par les liens du mariage

Laurent Gbagbo et sa compagne, Nady Bamba, ont décidé de franchir le pas en légalisant leur union. Les deux se sont mariés, ce jeudi, devant le maire et devant Dieu.

Ce jeudi 8 août 2024, l’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, et sa compagne de plusieurs années, Nady Bamba, se sont unis par les liens du mariage civil et du mariage religieux, selon les rites catholiques. Un communiqué publié, ce jeudi, par le service de communication du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), la formation politique de Laurent Gbagbo rapporte l’information.

« Le Président Laurent Gbagbo et Nady Bamba se sont unis, hier jeudi 8 août 2024, devant le maire de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yacé et à l’Église catholique, en toute discrétion », lit-on dans ce communiqué. La cérémonie, fort simple, n’a connu que la présence des plus proches du couple. Il y avait notamment quelques membres de la famille de Laurent Gbagbo et quelques caciques du PPA-CI. La sœur de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, et Laurent Ottro Zirignon étaient les témoins du mariage.

Un couple peu ordinaire

C’est d’abord le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, qui a scellé les liens entre les deux amoureux au regard de la législation matrimoniale en vigueur en Côte d’Ivoire, avant de laisser la place aux prêtres pour la cérémonie du mariage religieux. Après avoir été longtemps dans l’ombre, l’ex-correspondante de la radio Africa n° 1, Nadiana alias « Nady » Bamba, a été progressivement porté à la lumière depuis le début des années 2000. En 2001, Laurent Gbagbo et sa compagne renforcent leur union selon les rites coutumiers. Un an plus tard naquit leur fils David Al Raïs. En ce moment, le « Woody » de Mama était toujours officiellement marié à Simone Ehivet.

Le divorce entre cette dernière et Laurent Gbagbo sera prononcé en 2021, à la suite du retour en Côte d’Ivoire de l’ancien Président de La Haye où il aura passé dix ans. Après une vie de couple de plus de trois décennies. Aujourd’hui âgé 79 ans, Laurent Gbagbo est de 29 ans l’aîné de son épouse qui totalise, elle, 50 printemps. Une différence d’âge qui n’est pas sans susciter des commentaires. Mais, de ces commentaires, le couple n’en a cure, puisqu’au temps, il a su résister et vient d’ailleurs de se consolider en cette année 2024. À un an des échéances électorales pour lesquelles les ambitions de Laurent Gbagbo sont connues de tous. Il s’agit, somme toute, d’un couple peu ordinaire ; autant dire un couple à l’assaut du pouvoir d’État.