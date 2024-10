Côte d’Ivoire, déclaration de candidature de Jean-Louis Billon : la réaction du PDCI-RDA

Quelques jours après l’annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA, le parti de Jean-Louis Billon, sort de son silence. Ceci, à l’occasion d’une conférence de presse tenue par le porte-parole du parti, Soumaïla Bredoumy.

Le 25 octobre 2024, Jean-Louis Billon, un des cadres du PDCI-RDA, a exprimé son intention d’être candidat à la Présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire. Ceci, alors que le parti a déjà identifié son président, Tidjane Thiam, comme son candidat « naturel ».

Le PDCI-RDA brise le silence

Ce mardi, le porte-parole du PDCI-RDA, Soumaïla Bredoumy, a décidé de briser le silence. Son intervention sera la première tenue par un responsable du vieux parti sur la déclaration de candidature de Jean-Louis Billon. Face à la presse, le porte-parole a déclaré : « Je ne sais pas si c’est une candidature à la candidature au PDCI ou si c’est une candidature directe ».

Même si l’actuel président du parti, Tidjane Thiam, est présenté comme le candidat « naturel » du parti aux joutes électorales d’octobre 2025, une convention est prévue pour formaliser cette résolution prise lors de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Le PDCI « n’a pas ouvert de candidature à la convention. Maintenant, s’il y a des impatients, il n’est pas le seul, qui veut aller, je pense que dans la vie, il y a aussi le courage », indique Soumaïla Bredoumy.

Les mises au point de Soumaïla Bredoumy à Jean-Louis Billon

Au cours de son intervention, le porte-parole du PDCI ne s’est pas privé de faire des mises au point au député de Dabakala. « Si on pense qu’on peut gagner sans le PDCI-RDA, ce n’est pas la peine de nous emmerder », a-t-il déclaré. Autrement, si quelqu’un veut aller aux élections avec le parti, il doit se conformer aux textes qui prévoient la tenue d’une convention avant l’ouverture officielle des candidatures, a précisé Soumaïla Bredoumy. Mais, le porte-parole ne s’est pas arrêté à ces propos. Il a poussé le bouchon un peu plus loin. « Apprenons à respecter nos propres textes. Quelqu’un qui ne peut pas respecter ses propres textes, il n’ira pas respecter la Constitution quand il sera président. Et, on le voit partout en Afrique : toutes nos bagarres, c’est souvent lié aux élections et au respect des textes », a ajouté Soumaïla Bredoumy.

La position de Jean-Louis Billon qui n’est pas favorable à Tidjane Thiam depuis son accession à la tête du PDCI-RDA ne souffre d’aucune ambiguïté. On se souvient qu’il avait boycotté la cérémonie de présentation du nouvel organigramme du parti, début mars, et refusé le poste de secrétaire exécutif qui lui était proposé. Il avait préféré rester délégué départemental.