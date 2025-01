Sikou Niakaté : Manchester United à l’affût ?

À l’approche du mercato hivernal, Manchester United semble prêt à frapper fort pour renforcer sa défense. Parmi les cibles prioritaires des Diables Rouges, le nom de Sikou Niakaté, défenseur central du SC Braga et international malien, revient avec insistance.

Mais les Mancuniens devront se montrer rapides et convaincants. Un autre géant anglais, Manchester City, est également sur les rangs pour s’attacher les services de ce joueur prometteur

Sikou Niakaté : un profil qui séduit la Premier League

Sikou Niakaté, 25 ans, est l’un des piliers de la défense du SC Braga, où il évolue depuis 2022. Arrivé en provenance de Guingamp, le joueur malien s’est rapidement imposé au sein de l’équipe portugaise. Cette saison, il a disputé 25 matchs, avec un bilan impressionnant de 3 buts et une passe décisive. Son profil complet qui allie solidité défensive, puissance athlétique et efficacité offensive, a attiré l’attention des plus grands clubs.

Manchester United prêt à mettre en gros

En quête de renforts pour pallier les lacunes de sa défense, Manchester United aurait fait de Niakaté une priorité. Les performances du Malien, notamment en Ligue Europa, où il a brillamment, ont convaincu les recruteurs du club anglais. Selon les rumeurs, les Diables Rouges seraient prêts à débourser 30 millions d’euros pour arracher le joueur au SC Braga. C’est une somme conséquente mais à la hauteur des ambitions du club.

La menace de Manchester City

Si Manchester United semble déterminé, le rival Manchester City n’est pas en reste. Pep Guardiola, séduit par le profil gaucher de Niakaté, verrait en lui un renfort stratégique pour compléter son effectif. Avec la concurrence féroce entre les deux clubs mancuniens, le dossier pourrait rapidement s’accélérer, chacun souhaitant éviter de perdre une potentielle épite.

Une décision attendue sous haute tension

Sous contrat avec le SC Braga jusqu’en 2028 et valorisé à 6 millions d’euros selon Transfermarkt, Sikou Niakaté pourrait voir son avenir basculer dans les prochains jours. Alors que Braga s’apprête à affronter Benfica en championnat, l’avenir de leur défenseur clé pourrait se décider bien avant la fin du mercato.