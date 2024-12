Amad Diallo, le héros inattendu du derby de Manchester

L’Etihad Stadium a été le théâtre d’une remontada spectaculaire ce dimanche 15 décembre. Titularisé en l’absence de Marcus Rashford, Amad Diallo, 21 ans, a écrit l’une des plus belles pages de sa jeune carrière en offrant la victoire à Manchester United dans le derby face à City (2-1), au terme d’un scénario renversant.

Arrivé à Manchester United en janvier 2021 en provenance de l’Atalanta Bergame pour 30 millions d’euros, Amad Diallo a dû emprunter le chemin des prêts pour s’aguerrir. Après un passage aux Rangers en 2022, c’est à Sunderland la saison dernière qu’il s’est révélé, inscrivant 14 buts en Championship. De retour à United cet été, l‘international ivoirien (6 sélections) attendait sa chance. Et c’est dans l’un es matchs les plus importants de l’année en Grande-Bretagne qu’il a su la saisir.

Dominés pendant une grande partie de la rencontre et menés au score depuis la 36e minute suite à un but de Josko Gvardiol, les Red Devils ont renversé la situation dans les derniers instants. Bruno Fernandes a d’abord égalisé sur penalty à la 88e minute, avant que Diallo ne fasse exploser le parcage des supporters visiteurs à la 90e minute. Sur une contre-attaque éclair, l’Ivoirien a éliminé deux défenseurs avant de décocher une frappe imparable qui a laissé Ederson sans réaction.

