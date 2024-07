Mali: Suspension du capitaine de l’équipe de football Hamari Traoré

Face à des accusations de mauvaise gestion, Hamari Traoré, capitaine de l’équipe nationale du Mali et joueur de la Real Sociedad, a été suspendu par la Féméafoot après avoir menacé de boycotter la sélection.

Le 2 juillet 2024, la Fédération malienne de football (Féméafoot) a suspendu Hamari Traoré. Capitaine de la sélection nationale et joueur de la Real Sociedad, il avait menacé de boycotter l’équipe. Dans sa lettre ouverte, Hamari Traoré critiquait sévèrement la gestion du football malien.

Lettre ouverte et controverse

En juin, Traoré, avec d’autres internationaux, a publié une lettre qui dénonçait la « mauvaise gestion » et le manque de professionnalisme des dirigeants. Ils ont menacé de boycotter la sélection si les problèmes n’étaient pas résolus. Rapidement, cette lettre a capté l’attention publique et médiatique au Mali.

En réponse, la Féméafoot a agi promptement. Le comité exécutif, réuni le 27 juin, a décidé de suspendre Traoré de toutes les sélections nationales. Il était accusé de « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien ». Notamment, Traoré n’a pas répondu à la convocation de la commission disciplinaire.

Conséquences sportives

Cette suspension survient à un moment où le Mali affiche des résultats mitigés sur la scène internationale. Éliminés en quarts de finale de la CAN 2024, ils occupent la quatrième place de leur groupe de qualifications pour le Mondial 2026. Leur dernier match contre Madagascar, soldé par un nul 0-0, a suscité des critiques, surtout après une arrivée tardive des joueurs en Afrique du Sud due à des retards de vol.

Réactions et futur incertain

Ainsi, la suspension de Traoré soulève des questions sur l’avenir de la sélection malienne et expose les défis de gestion de la Féméafoot. Ces problèmes, qui dépassent le cadre du terrain, mettent en lumière les difficultés rencontrées par le football malien. La communauté internationale et les supporters locaux observent attentivement. Ils espèrent des changements significatifs au sein de la fédération.