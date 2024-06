Football malien : les Aigles en plein vol vers le chaos ?

Le football malien traverse une crise profonde, marquée par la menace de boycott de plusieurs internationaux, dont le capitaine Hamari Traoré, désormais convoqué par le Comité exécutif du football malien. Cette rébellions des Aigles met en lumière les nombreux problèmes du football malien, exacerbés par des résultats décevants et une gestion chaotique de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

Crise du football malien : Un ras-le-bol généralisé

Les joueurs dénoncent un manque de transparence, de professionnalisme et de considération de la part des dirigeants. L’affaire du limogeage d’Eric Chelle, entraîneur de l’équipe nationale, via les réseaux sociaux, illustre parfaitement ces dysfonctionnements. Les résultats sportifs récents, dont une élimination prématurée lors de la CAN 2023, aggravent la situation.

Ainsi, plusieurs joueurs de l’équipe nationale malienne, dont le capitaine Hamari Traoré (Real Sociedad), ont publié sur les réseaux sociaux une lettre adressée aux supporters. Ils y expriment leur frustration face à l’absence de résultats et à la mauvaise gestion du football malien par leurs dirigeants. Le message, également partagé notamment par El Bilal Touré (Atalanta Bergame), Kamory Doumbia (Brest), et Falaye Sacko (Montpellier), avertit que si la situation ne change pas, ils pourraient boycotter les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Les Aigles du Mali se mobilisent ! De nombreux joueurs ont répondu au mot d’ordre lancé pour améliorer les conditions : Néné Dorgelès

Hamari Traoré

Samassekou

Haidarra#SNA #Mali #AiglesDuMali pic.twitter.com/nN1uwDNgmk — Sport News Africa (@snewsafrica) June 22, 2024

La menace de boycott des joueurs, soutenue par l’Union nationale des footballeurs maliens (UNAFOM) et de nombreux supporters, vise à faire pression pour obtenir des changements profonds au sein de la Fémafoot. Il est urgent de mettre en place une nouvelle gouvernance basée sur la transparence, la compétence et le respect des acteurs du jeu.

Convocation de Hamari Traoré

En réponse à ses propos tenus sur les réseaux sociaux, la Fédération Malienne de Football (Fémafoot) a convoqué le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, à se présenter sous 48 heures devant le comité exécutif.

Des discussions doivent se dérouler entre les joueurs et les autorités maliennes pour résoudre la crise. Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir du football malien. Les supporters espèrent que les Aigles du Mali puissent bientôt retrouver le chemin du succès dans un climat apaisé. Actuellement, les Aigles du Mali occupent la 4e place dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, compromettant sérieusement leurs chances de qualification.

Cette crise rappelle celles d’autres pays africains, tels que le Nigéria et le Cameroun, qui traversent régulièrement des périodes de turbulences dans la gestion de leurs fédérations sportives. Le Cameroun, où l’emblématique Samuel Eto’o est en conflit ouvert avec le ministère des Sports du Cameroun en est le dernier exemple en date.