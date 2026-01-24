Sécurité en Afrique : ces pays qui font mentir les clichés sur le continent

Dans un monde où la paix mondiale atteint son niveau le plus bas depuis 1945, certains pays africains tirent remarquablement leur épingle du jeu. Le dernier Global Peace Index (GPI) 2025, publié par l’Institute for Economics and Peace, révèle que dix nations du continent rivalisent désormais avec des puissances occidentales en matière de stabilité et de sécurité. Une réalité qui bouscule bien des idées reçues.

Maurice, champion africain incontesté depuis 18 ans

L’île Maurice conserve sa couronne de pays le plus paisible d’Afrique pour la dix-huitième année consécutive. Avec un score de 1,586, cette nation de 1,3 million d’habitants se classe 26e mondiale, devançant des pays comme le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis. Plus remarquable encore : Maurice est le seul pays d’Afrique subsaharienne à n’avoir été impliqué dans aucun conflit interne ou externe depuis six ans.

La transition politique pacifique qui a suivi la victoire de l’opposition aux dernières élections a renforcé cette image de stabilité démocratique exemplaire. L’économie diversifiée de l’archipel, portée par le tourisme et les services financiers, contribue à maintenir cette atmosphère de sérénité.

Le Botswana et la Namibie complètent le podium austrae

Le Botswana s’impose comme deuxième pays africain le plus sûr (43e mondial), suivi de près par la Namibie (50e). Ces deux nations d’Afrique australe partagent plusieurs caractéristiques : démocraties stables, faible taux de criminalité et absence de conflits armés.

Le Botswana, porté par ses revenus diamantifères, affiche une gouvernance qui fait figure de modèle sur le continent. Quant à la Namibie, elle a marqué l’histoire en élisant sa première femme présidente en 2024, témoignant de sa maturité politique.

Trois pays francophones dans le top 10

Le classement réserve une place de choix à l’espace francophone africain. Madagascar se hisse à la sixième position continentale (59e mondiale), devançant des destinations pourtant réputées comme le Ghana ou la Zambie. La Grande Île, malgré un recul de 15 places par rapport à 2024, conserve une cohésion sociale forte et une criminalité modérée qui rassurent les voyageurs.

Le Sénégal (9e africain, 69e mondial) confirme son statut de démocratie mature en Afrique de l’Ouest. Seul pays de la région à n’avoir jamais connu de coup d’État depuis son indépendance, il bénéficie d’un dialogue interreligieux exemplaire et d’une société civile active.

La Gambie (4e africaine, 55e mondiale) constitue la bonne surprise de ce classement. Depuis son retour à la démocratie en 2017, ce petit État enclavé dans le Sénégal a accompli des progrès spectaculaires. Il est désormais le seul pays d’Afrique subsaharienne à obtenir un score parfait sur l’échelle de terreur politique, signe d’un État de droit solidement établi.

Le classement complet des 10 pays africains les plus sûrs

| Rang africain | Pays | Rang mondial | Score GPI |

|—————|——|————–|———–|

| 1 | Maurice | 26e | 1,586 |

| 2 | Botswana | 43e | 1,762 |

| 3 | Namibie | 50e | 1,795 |

| 4 | Gambie | 55e | 1,859 |

| 5 | Sierra Leone | 57e | 1,887 |

| 6 | Madagascar | 59e | 1,895 |

| 7 | Ghana | 61e | 1,921 |

| 8 | Zambie | 64e | 1,948 |

| 9 | Sénégal | 69e | 1,969 |

| 10 | Liberia | 70e | 1,975 |

*Source : Global Peace Index 2025, Institute for Economics and Peace*

La Sierra Leone et le Liberia : la résilience post-conflit

Deux décennies après des guerres civiles dévastatrices, la Sierra Leone (5e) et le Liberia (10e) figurent parmi les nations africaines les plus paisibles. Cette transformation spectaculaire témoigne de l’efficacité des processus de réconciliation nationale et du renforcement progressif des institutions démocratiques. Le Liberia a d’ailleurs progressé de six places au classement mondial en un an.

Un contraste saisissant avec le Sahel

Ces performances contrastent fortement avec la situation dans d’autres parties du continent. Le Sahel central est devenu l’épicentre mondial du terrorisme, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger en proie à une instabilité chronique. La République démocratique du Congo (160e), le Soudan du Sud (156e) et le Soudan (161e) figurent parmi les dix pays les moins pacifiques de la planète.

Au total, 36 pays d’Afrique subsaharienne sur 44 ont été impliqués dans un conflit au cours des cinq dernières années, contre seulement sept en 2008. Une évolution préoccupante que le rapport attribue notamment aux menaces écologiques, à la faiblesse des institutions étatiques et aux rivalités géopolitiques.

Ce que mesure réellement le Global Peace Index

Le GPI évalue 163 pays à travers 23 indicateurs répartis en trois domaines : la sécurité intérieure (terrorisme, homicides, criminalité), l’ampleur des conflits en cours (guerres civiles, tensions diplomatiques) et le degré de militarisation (dépenses de défense, effectifs militaires). Chaque pays reçoit une note entre 1 (paix totale) et 5 (violence extrême).

Ce classement diffère de l’indice Numbeo, basé sur les perceptions des résidents, qui place le Rwanda en tête du continent africain. Les deux approches sont complémentaires : l’une mesure la paix structurelle, l’autre le ressenti quotidien des populations.

Un signal encourageant pour le tourisme et les investissements

Pour les voyageurs et les investisseurs, ce classement constitue un indicateur précieux. Il démontre que de nombreuses destinations africaines offrent des conditions de sécurité comparables, voire supérieures, à celles de pays occidentaux régulièrement fréquentés.

Treize pays d’Afrique subsaharienne figurent désormais dans la moitié supérieure du classement mondial de la paix. Une réalité qui invite à dépasser les généralisations sur un continent de 54 nations aux réalités profondément diverses.

Article rédigé à partir des données du Global Peace Index 2025, publié par l’Institute for Economics and Peace le 18 juin 2025.