Coût de la vie en Afrique : Sénégal, RDC et Seychelles en tête du classement 2026

Les dernières données de Numbeo révèlent d’importantes disparités dans le coût de la vie en Afrique. En 2026, le Sénégal, la République démocratique du Congo et les Seychelles se distinguent comme les pays où le quotidien est le plus cher. Un classement qui met en lumière les dépendances économiques et les déséquilibres structurels du continent.

Vivre en Afrique rime parfois avec factures salées. Selon les données publiées début 2026 par la plateforme Numbeo, les Seychelles, la RDC et le Sénégal dominent le classement des pays les plus chers du continent. L’indice du coût de la vie, qui considère les dépenses courantes comme la nourriture, les transports ou la restauration, révèle ainsi de fortes disparités économiques d’un pays à l’autre.

Aux Seychelles, la vie insulaire a un prix : près de 65 points d’indice, record continental. Tout y est importé, des produits alimentaires à l’eau minérale. Les prix montent vite : un kilo de pommes dépasse les 4 euros, et une course en taxi quelques kilomètres peut coûter jusqu’à 15 euros. Une dépendance logistique totale qui entretient la cherté. Et cela sans parler des problèmes de drogue et de corruption qui pourrissent la vie des locaux.

Le coût urbain en Afrique de l’Ouest

En République démocratique du Congo, deuxième du classement, le contraste est saisissant. Malgré ses richesses minières, le coût de la vie y est 119 % plus élevé qu’à Lagos, selon Expatistan. À Kinshasa, l’électricité, l’eau ou Internet représentent une part énorme du budget. Entre infrastructures fragiles et importations massives, le quotidien des ménages devient paradoxalement aussi cher que dans certaines capitales européennes.

Le Sénégal, troisième pays le plus cher d’Afrique, illustre la montée du coût urbain en Afrique de l’Ouest. À Dakar, une personne seule dépenserait environ 725 euros par mois sans le loyer ! selon Numbeo. L’essor de la classe moyenne, la présence d’expatriés et l’arrimage du franc CFA à l’euro maintiennent le niveau des prix à un seuil élevé, loin de la moyenne régionale.

Derrière ce trio, l’île Maurice et l’Afrique du Sud complètent le top 5. Les deux pays partagent un trait commun : une économie intégrée au marché mondial, où le niveau de vie reste corrélé à la consommation urbaine.

Ce classement révèle un paradoxe africain : la cherté ne touche pas toujours les pays les plus riches, mais souvent ceux les plus dépendants des importations et de l’énergie. De Kinshasa à Dakar, la hausse des prix souligne les défis structurels de la région : logistique, production locale et pouvoir d’achat.

Voir la plateforme Numbeo