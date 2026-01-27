Dylan Batubinsika quitte l’ASSE pour la Grèce

Après un an et demi dans le Forez et une mise à l’écart progressive par Eirik Horneland, Dylan Batubinsika s’engage avec l’AE Larissa FC pour cinq mois. L’histoire entre l’international congolais et l’AS Saint-Étienne prend officiellement fin. Le défenseur central de 29 ans, arrivé dans le Forez à l’été 2023, rejoint l’AE Larissa FC en Grèce après avoir été libéré de son contrat stéphanois. Il y retrouve son ancien coéquipier Yvann Maçon, qui a lui aussi quitté les Verts en janvier.

Une saison de trop

Titulaire indiscutable la saison passée en Ligue 1, où il avait disputé 26 matchs dont 20 comme titulaire, Batubinsika a vu sa situation se dégrader brutalement après la relégation du club en Ligue 2. Écarté du groupe professionnel dès la fin de la préparation estivale, il ne figurait plus dans les plans de l’entraîneur Eirik Horneland et s’entraînait avec l’équipe réserve. En Ligue 2, le coach norvégien ne l’a appelé qu’une seule fois, lors de la lourde défaite à Annecy (4-0).

Son départ vers la Chine, au Shenzhen Peng City FC, avait un temps semblé se concrétiser, mais le transfert aurait capoté en raison d’une visite médicale non concluante. La Grèce s’est finalement présentée comme la solution pour l’international congolais.

Un Léopard ambitieux

Né à Cergy-Pontoise de parents congolais, Batubinsika avait d’abord porté le maillot bleu chez les jeunes, en équipes de France U16 et U20. C’est l’appel du sélectionneur Sébastien Desabre début 2023 qui l’a convaincu de rejoindre les Léopards de la RD Congo. Sa première cape, le 14 juin 2023 contre l’Ouganda (1-0), a marqué le début d’une aventure internationale qu’il espére voir culminer avec une qualification pour le Mondial 2026. En dix sélections, il a inscrit un but, lors des éliminatoires de la CAN 2025 contre l’Éthiopie. Présent lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, il n’a en revanche pas quitté le banc lors de l’édition 2025 au Maroc.

Formé au Paris Saint-Germain aux côtés de joueurs comme Presnel Kimpembe et Mike Maignan, Batubinsika avait ensuite construit sa carrière à l’étranger, passant par l’Antwerp, Famalicão et le Maccabi Haïfa, où il avait découvert la Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, il a adressé un message d’adieu aux supporters stéphanois, tournant définitivement la page d’une aventure qui aura connu une fin amère.