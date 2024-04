Dylan Batubinsika ouvre son compteur avec l’ASSE en course pour la montée en Ligue 1

Buteur pour la première fois en Vert, Dylan Batubinsika, rêve avec Saint-Étienne d’une montée en Ligue 1 de football. Portrait de l’international congolais qui revient sur le succès stéphanois à Grenoble. Une victoire précieuse, acquise dans la douleur (0-2).

Dylan Batubinsika est un roc au cœur de la défense stéphanoise. Né le 15 février 1996 à Cergy-Pontoise en France, Dylan Batubinsika est un international congolais. Formé au Paris Saint-Germain, il va débuter sa carrière professionnelle en Belgique, au Royal Antwerp FC, en 2017, avant de partir au Portugal. Il évolue actuellement au poste de défenseur central à l’AS Saint-Étienne. Doté d’un physique imposant (1m88 pour 80kg) et d’une solidité redoutable dans les duels aériens, il s’est imposé comme un élément incontournable de la défense stéphanoise qui lutte pour une monté en première division française.

Actuellement troisième du classement, derrière Angers et Auxerre, l’AS Saint-Etienne peut encore monter en Ligue 1 si elle termine sa saison en boulet de canon. Et Dylan Batubinsika compte bien apporter sa pierre à l’édifice stéphanois. Il a marqué, hier, son premier but pour les Verts en Isère, lors de la victoire de Saint-Étienne 2-0 sur le terrain de Grenoble. Interview sur le site officiel de l’ASSE, le club du mythique Salif Keita. Batubinsika évoque son premier but et sa fierté d’être dans la meilleure défense du championnat.

Éligible avec la République démocratique du Congo grâce à ses origines paternelles, Dylan Batubinsika honore sa première sélection en 2018. Il participe notamment aux deux dernières Coupe d’Afrique des Nations, s’imposant comme un cadre de la sélection congolaise.

Style de jeu et qualités

Âgé de seulement 28 ans, Dylan Batubinsika possède encore une belle marge de progression. Sa polyvalence, lui permettant d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’en latéral droit, est un atout supplémentaire pour son avenir. Son leadership et sa combativité en font un véritable guerrier sur le terrain, très apprécié par le Peuple Vert.