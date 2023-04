Afrique, Pays où le coût de la vie est le plus élevé : les Sénégalais en colère

Le Sénégal est le premier pays africain où le coût de la vie est le plus élevé. Une situation jugée anormale par nombre de Sénégalais, qui tentent d’en donner les raisons. Non sans fustiger l’État et les commerçants.

Selon des informations publiées dans Business Insider, le Sénégal est le pays où la vie est le plus cher en Afrique. Viennent ensuite la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, Maurice et le Zimbabwe, qui bouclent le Top 5 du classement 2023. Dans ces cinq pays, l’indice du coût de la vie (hors loyer) varie de 40 à 47. New-York étant la référence avec l’indice 100.

Cet indice rend compte des prix des biens de consommation, dont l’épicerie, les restaurants, les transports et les services publics. Le coût de la vie correspond au coût moyen des dépenses de consommation des ménages. Au Sénégal, le coût de la vie est estimé à 46.4 alors que le pouvoir d’achat des populations est de 21.7.

« Un vrai désordre dans le secteur du commerce »

Plusieurs facteurs contribuent à faire grimper le coût de la vie dans un pays, notamment les politiques économiques, l’inflation et le coût des biens et services de base. Même si au sein des pays analysés, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie affichent le plus faible pouvoir d’achat local des populations, au Sénégal, cette situation fâche plus d’un.

Aminata Thioye, commerçante impute la situation « aux autorités qui ne prennent aucune mesure pour réguler le secteur du commerce. On dirait qu’au Sénégal, tout est libéralisé. Chacun importe comme il le veut et vend comme il le souhaite, sans le regard de l’État sur combien doivent coûter les produits mis sur le marché. C’est un vrai désordre dans le secteur et au final, c’est le consommateur sui trinque ».

« Des musulmans et chacun rackette son prochain »

Même son de cloche chez Oulimata Diedhiou, ménagère, qui dit ne pas comprendre « ce laisser-aller dans le secteur du commerce. Chaque commerçant vise le maximum de profit. Ils veulent acheter à 5 pour vendre à 30 ou 40. C’est fou combien ils exagèrent ici au Sénégal. Et cela se passe dans un pays où les gens se disent croyants. Des gens qui passent le plus clair de leur temps à prier ».

Moussa Sène, qui suivait les échanges, prend la balle au bond et fonce. « Un pays avec 95% de la population qui sont des musulmans et chacun rackette son prochain. Même le mois de Ramadan ne les a pas poussés à cesser leurs mauvaises pratiques. Ils continuent de gruger les populations, juste pour s’enrichir. Et ils osent se présenter pour de bons musulmans. Tu parles ! », lance, d’un ton amer, le sexagénaire.