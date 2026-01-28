Khaby Lame, Jumeau numérique IA : l’influenceur TikTok valorisé près d’un milliard

Le phénomène Khaby Lame franchit un nouveau seuil stratégique. À la croisée des réseaux sociaux, de la finance internationale et de l’intelligence artificielle, le créateur le plus suivi de TikTok redéfinit les codes de l’influence numérique. En s’appuyant sur une grosse opération économique et sur le développement d’un double virtuel piloté par l’IA, l’Italo-Sénégalais est la preuve de l’émergence d’un nouveau modèle de créateurs.

Khaby Lame n’est plus seulement une star des réseaux sociaux : il est désormais un grand acteur de l’économie numérique mondiale. L’influenceur le plus suivi sur TikTok a conclu un accord stratégique colossal, cédant une part majoritaire de la société qui gère son image et ses activités à un groupe d’investissement international. Une opération estimée à 975 millions de dollars, qui consacre l’entrée des créateurs de contenu dans une nouvelle ère, où l’influence devient un actif financier à part entière.

Un deal inédit dans l’univers des créateurs

L’accord signé avec Rich Sparkle Holdings, un groupe basé à Hong Kong, porte sur la cession de 51% de la structure contrôlant la marque Khaby Lame. Cette valorisation, proche du milliard de dollars, place l’Italo-Sénégalais parmi les influenceurs les plus rentables de la planète, toutes plateformes confondues.

Au-delà du montant, c’est la nature du partenariat qui retient l’attention. L’objectif affiché n’est pas seulement de gérer des contrats publicitaires, mais de transformer Khaby Lame en marque mondiale autonome, capable de produire du contenu et de générer des revenus sans dépendre exclusivement de sa présence physique. Au cœur de l’accord figure un projet ambitieux : la création d’un jumeau numérique de Khaby Lame, conçu grâce à l’intelligence artificielle.

L’ère du « double numérique » propulsée par l’intelligence artificielle

Ce double virtuel pourra produire des contenus adaptés à différents marchés, langues et plateformes, 24 heures sur 24. Cette innovation marque un tournant pour l’économie de l’influence. Pour la première fois, un créateur mondialement connu est pensé non plus comme un simple visage publicitaire, mais comme une entité numérique scalable, capable de fonctionner à l’échelle globale. Une équipe dédiée restera néanmoins chargée de valider chaque publication afin de préserver l’authenticité et l’image de l’influenceur.

Khaby Lame règne sur TikTok depuis 2022. Il cumule aujourd’hui environ 250 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses réseaux, dont plus de 160 millions sur TikTok seul, ce qui en fait le créateur le plus suivi au monde sur la plateforme. Ses vidéos, muettes mais universelles, totalisent plusieurs dizaines de milliards de vues cumulées. Cette audience massive lui a permis de signer des partenariats avec des marques internationales comme Hugo Boss, mais aussi d’apparaître dans des productions hollywoodiennes et des campagnes publicitaires diffusées sur tous les continents.

D’un HLM italien à l’élite mondiale du digital

Selon des estimations du secteur, ses revenus annuels issus de la publicité et des collaborations dépasseraient 20 à 30 millions de dollars, avant même la signature de cet accord historique. Le parcours de Khaby Lame est devenu emblématique d’une réussite née de la crise. Né à Dakar en 2000, arrivé très jeune en Italie, il grandit à Chivasso, près de Turin. Ouvrier industriel, il perd son emploi au début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

C’est dans son appartement modeste qu’il commence à publier des vidéos moquant, sans dire un mot, les tutoriels absurdes pullulant sur Internet. Son langage corporel, simple et universel, séduit immédiatement. En moins de deux ans, il devient une icône mondiale, dépassant toutes les stars historiques de TikTok. En janvier 2025, Khaby Lame est nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, une reconnaissance institutionnelle qui confirme son influence au-delà du divertissement.

Ambassadeur de l’UNICEF et figure d’influence globale

L’organisation mise sur son langage non verbal pour sensibiliser à des causes majeures, notamment les droits de l’enfant et l’accès à l’éducation. Parallèlement, Khaby multiplie les initiatives caritatives et les apparitions lors d’événements solidaires, renforçant une image publique fondée sur la simplicité et l’accessibilité, loin des excès souvent associés aux célébrités numériques. Récemment, l’influenceur a brièvement fait la une après une interpellation administrative aux États-Unis pour un dépassement de visa.

L’épisode, largement relayé sur les réseaux sociaux, s’est conclu par un départ volontaire, sans conséquence durable sur sa liberté de circulation. Loin d’affecter son image, cet incident a même renforcé sa popularité, illustrant une fois de plus le contraste entre sa notoriété mondiale et la rigidité de certaines réalités administratives.

Khaby Lame, symbole d’une nouvelle économie de l’influence

Avec cette transaction proche du milliard de dollars, Khaby Lame devient l’un des symboles les plus puissants de la mutation du numérique. Son parcours démontre que l’influence n’est plus seulement une question de viralité, mais un modèle économique structuré, mêlant technologie, intelligence artificielle et capital international. Dans un monde où les créateurs deviennent des marques mondiales, Khaby Lame incarne une révolution silencieuse… fidèle à son style.