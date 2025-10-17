Président de la Rénovation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina a prêté serment

Un tournant historique s’opère à Madagascar avec l’entrée officielle en fonction du Colonel Michaël Randrianirina en tant que président de la Rénovation de la République. La cérémonie solennelle s’est tenue ce vendredi matin à Ambohidahy, dans l’enceinte de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Une étape décisive dans le dénouement de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs semaines.

Une cérémonie sous haute surveillance

C’est devant les juges de la HCC, en présence de représentants diplomatiques et de hauts responsables des institutions étatiques, que le Colonel Randrianirina a prêté serment. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le Président par intérim du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), ainsi que plusieurs hauts gradés des forces armées malgaches.

Fait notable : la présence de l’ancien Président Marc Ravalomanana, longtemps opposé à l’ancien dirigeant Andry Rajoelina, a été interprétée par certains observateurs comme un signal d’ouverture et d’apaisement. L’ascension au pouvoir du Colonel Randrianirina intervient dans un contexte de tension et d’incertitude, après des manifestations massives lancées par des jeunes de la génération Z le 25 septembre 2025.

Une légitimité contestée mais affirmée

Ces mouvements citoyens ont catalysé un basculement politique qui a vu une frange de l’Armée prendre les rênes du pouvoir, provoquant des interrogations au niveau national comme international sur la légalité de la transition. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa, a tenu à répondre fermement aux critiques. « Il n’y a pas eu de coup d’État à Madagascar », a-t-il martelé dans son allocution. Il a également lancé un appel direct à Andry Rajoelina, l’accusant de ternir l’image de la HCC à l’international et l’invitant à faire preuve de patriotisme.

Dans son discours inaugural, le Colonel Randrianirina a exposé les grandes lignes de sa vision pour le pays. Axée sur la réforme des institutions, la lutte contre les dépenses excessives et une refondation de l’administration publique, sa feuille de route se veut résolument tournée vers la stabilité et la transparence. Il a insisté sur la nécessité de revoir les priorités budgétaires : « L’État appliquera une politique budgétaire stricte, fondée sur la réduction significative des dépenses publiques », a-t-il affirmé.

Le rôle moteur de la Génération Z salué

Une mesure censée restaurer la confiance des citoyens, mais aussi des partenaires économiques internationaux. Sur le plan social, plusieurs chantiers sont annoncés : énergie, éducation, santé, emploi. Le nouveau chef de l’État souhaite également promouvoir une gouvernance inclusive, en intégrant davantage la jeunesse malgache dans les processus décisionnels. Il a notamment salué le rôle moteur de la Génération Z dans le réveil démocratique de la nation.

Conscient des regards braqués sur Madagascar, le Colonel Randrianirina a tendu la main à la communauté internationale. Il a plaidé pour une coopération renouvelée, fondée sur la transparence, le dialogue et le respect mutuel. « J’invite nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à nous accompagner dans cette phase capitale de réforme, dans un esprit de collaboration équitable », a-t-il lancé.

Lassitude populaire face à l’instabilité chronique

Cette ouverture vise à rassurer les investisseurs et bailleurs de fonds, parfois hésitants face aux récents bouleversements. Le Président s’est engagé à garantir un climat des affaires apaisé et stable, indispensable à la relance économique du pays. La crise qui a conduit à cette nouvelle configuration politique trouve son origine dans une profonde lassitude populaire face à l’instabilité chronique, à la corruption et aux promesses non tenues par les régimes successifs.

La pression de la rue, amplifiée par la jeunesse connectée et mobilisée, a joué un rôle clé dans cette rupture avec le passé. Pour autant, cette transition ne fait pas l’unanimité. Certains acteurs politiques et membres de la diaspora malgache dénoncent une prise de pouvoir non conventionnelle, malgré la validation de la HCC. La reconnaissance internationale du régime reste encore à consolider dans les semaines à venir.