Maroc : comment la sarcoïdose a changé la vie du roi Mohammed VI

Le roi du Maroc, Mohammed VI, ne voyage plus. Ou presque plus. Son dernier voyage remonte à mars dernier, alors que le souverain revenait du Gabon. Depuis, le monarque n’est pas sorti du royaume. Sa vie a complètement changé.

Mohammed VI a changé ses habitudes, depuis quelque temps. Ce n’est plus, le roi qui aimait voyager, communier avec les ressortissants marocains dans les pays qu’il visitait. Ce Mohammed VI qui, parti visiter Keukenhof, l’un des plus beaux parcs au monde situé à Amsterdam, avait été accueilli par des centaines de Marocains. Une forte affluence qui, en cette fin mars 2016, avait donné des sueurs froides à la garde royale.

Un habitué des bains de foule

Informés que le roi était dans la ville, des Marocains étaient venus spécialement, qui pour le voir, qui d’autres pour prendre une photo avec lui. « Très simple et ouvert » en plus d’être « un homme qui veut parler à des gens normaux », comme l’avait décrit la presse néerlandaise, le roi marocain avait donné des frayeurs à ses gardes du corps, notamment Aziz Jaidi.

Des témoins avaient, en effet, rapporté que la rencontre avait fini par devenir un véritable bain de foule. N’importe quel Marocain émigré pouvait approcher le roi du Maroc et le toucher. Le même scénario s’était produit, en 2017, alors que le roi était en visite à Paris. En ce mois de juillet ensoleillé, Mohammed VI avait pris quelques photos avec des admirateurs, marocains comme français.

Le roi cloué par la maladie

Seulement, cette époque semble révolue. Le roi ne sort quasiment plus du Maroc. Il est pourtant attendu au Sénégal, depuis février dernier. Le souverain doit procéder à deux inaugurations dans ce pays d’Afrique de l’Ouest : le quai de pêche de Soumbédioune qui porte son nom, et le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat, situé à Diamniadio. Seulement, depuis lors, aucune nouvelle du roi. Atteint de sarcoïdose, le roi a changé.

Mohammed VI a certes changé ses habitudes, mais aussi et surtout son physique a connu une grosse évolution. Le souverain est victime d’un amaigrissement qui en inquiète plus d’un Marocain. Sa dernière apparition publique avait attiré sur sa personne de la pitié. Ce jour, alors qu’il inaugurait la première usine automobile 100% marocaine, Mohammed VI était apparu très faible. Et depuis, le roi se terre dans son palais de Rabat, cloué par la maladie.

A peine âgé de 60 ans, le roi du Maroc, au pouvoir depuis la mort de son père Hassan II, en 1999, mène une vie de célibataire. Le roi est, en effet, séparé de sa femme, la princesse Lalla Salma, depuis 2018. Une séparation qui n’a certainement pas manqué de jouer sur l’équilibre du souverain. Après leur divorce, le souverain avait complètement changé de cap. Ses virées avec les frères Azaïtar avaient le plus attiré l’attention, au royaume comme à l’international.