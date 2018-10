Maroc : « Séparé de Lalla Salma, Mohammed VI s’amuse »

Le journal rappelle que lors d’une cérémonie officielle présidée par leur père, Mohammed VI, autour de la réforme de l’Education, au mois de septembre dernier, seule la princesse Lalla Khadija, 11 ans, apparaissait aux côtés de son frère, le prince héritier Moulay El Hassan, 15 ans. Et de faire l’amer constat : « aucune trace en revanche de leur mère, Lalla Salma. Et pourtant, Dieu sait qu’on la voyait partout, la princesse à la flamboyante chevelure rousse, qui, en juin 2017, recevait avec aisance Emmanuel et Brigitte Macron lors de leur « visite privée » au Maroc ».

L’Obs ne s’arrête pas là, il va plus loin rappelant que « Lalla Salma, c’était la caution de modernité de Mohammed VI, la preuve qu’il n’avait rien à voir avec son père Hassan II, qui cachait aux regards son épouse tout en entretenant un imposant harem. Le mariage en 2002 de Mohammed VI avec la roturière Salma Bennani, ingénieure en informatique à qui on attribua, de façon exceptionnelle, le titre de « princesse », fut d’ailleurs l’une des plus grandes opérations de communication du royaume ».

Aujourd’hui, avec leur divorce annoncé, Mohammed VI et Lalla Salma ont pris des chemins différents. La dernière fois que la princesse avait été aperçue, c’était en Italie, en compagnie de ses deux enfants. Quant à Mohammed VI, il reste en effet rarement au Maroc et voyage un peu partout dans le monde. Le souverain n’hésite en effet pas de prendre des selfies avec des compatriotes expatriés.