RDC : à Goma, un mini-réseau solaire fait des miracles

À Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, un vent d’espoir souffle sur le quartier de Ndosho. Autrefois plongés dans l’obscurité et dépendants des générateurs diesel, les habitants vivaient au rythme de coupures incessantes. Aujourd’hui, un mini-réseau solaire de 1,3 mégawatt installé par l’entreprise américano-congolaise Nuru transforme radicalement leur quotidien. L’électricité, auparavant accessible à seulement 3 % de la population, est aujourd’hui un moteur de développement économique et social.

Entre entreprises qui renaissent, sécurité renforcée et nouvelles perspectives, ce projet marque un tournant historique.

Une énergie propre au cœur de l’activité économique

Depuis le déploiement du réseau solaire en 2020, de nombreuses entreprises ont retrouvé un souffle vital. Des artisans affirment avoir drastiquement réduit leurs dépenses en énergie tout en gagnant en efficacité. Des infrastructures essentielles comme les stations de recharge, les moulins à grains ou encore une entreprise de traitement d’eau fonctionnent désormais grâce à cette énergie propre et stable. Même les petits commerces se modernisent. Certains habitants investissent dans des réfrigérateurs pour vendre de la bière fraîche, une scène impensable quelques années plus tôt.

Sécurité, autonomie et lien social renforcé

L’impact du projet dépasse largement les questions économiques. L’installation de lampadaires solaires a effacé les zones d’ombre propices aux agressions. Résultat : les rues sont plus sûres, les habitants plus sereins, et les célébrations spontanées lors de l’inauguration en témoignent encore. Les infrastructures alimentées par Nuru ont continué de fonctionner même lors des récentes attaques de la milice M23, soulignant leur rôle crucial pour les populations isolées et vulnérables. Dans un contexte d’insécurité permanente, la communauté elle-même protège le réseau solaire, consciente de sa valeur vitale.

Résilience énergétique face à l’instabilité

Conscient des risques liés aux conflits armés dans la région, Nuru a renforcé son réseau solaire en le connectant à une centrale hydroélectrique du parc national des Virunga. Cette interconnexion permet de garantir une continuité de service, même en cas de dommages localisés. Malgré la présence de mines non explosées et les fusillades fréquentes, la plupart des panneaux restent intacts, preuve du soutien actif de la population.

Un modèle d’avenir pour la RDC et au-delà

L’expérience de Goma illustre l’ingéniosité, la persévérance et la force d’une collaboration locale et internationale au service du bien commun. Née d’un partenariat entre Jonathan Shaw, directeur général de Nuru, et Archip Lobo Ngumba, deux visionnaires convaincus que l’électricité peut transformer des vies, Nuru propose une alternative crédible à l’immobilisme énergétique qui frappe une grande partie du continent. Au-delà des chiffres, c’est une nouvelle manière de vivre, de travailler et d’espérer qui s’illumine sous les rayons du soleil congolais.