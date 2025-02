Goma : le manque d’électricité plonge les hôpitaux dans la crise, plusieurs décès signalés

La ville de Goma a été plongée dans l’obscurité totale pendant plus d’une semaine en raison de la coupure des réseaux électriques causée par les combats à l’ouest et au nord du chef-lieu du Nord-Kivu. Cette situation dramatique a eu des conséquences désastreuses, notamment dans les établissements de santé, où des interventions chirurgicales ont dû être suspendues et des patients sous assistance respiratoire ont perdu la vie.

En RDC, les hôpitaux de la ville de Goma tombée dans l’escarcelle rebelle depuis quelques jours sont plongés dans une véritable crise due à la coupure à la fois de l’énergie électrique et de l’eau. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), plusieurs hôpitaux ont rencontré d’importantes difficultés pour assurer les soins aux blessés et aux malades. « Alors que des structures médicales ont rencontré des difficultés à garantir les standards d’hygiène nécessaires au contrôle des infections, certains hôpitaux ont vu des patients sous assistance respiratoire mourir. D’autres ont dû suspendre les interventions chirurgicales, étant dans l’impossibilité d’utiliser les équipements de suivi des patients, d’éclairer les blocs opératoires ou de stériliser le matériel », a déclaré l’organisation humanitaire. Le nombre de victimes liées à cette coupure de l’énergie électrique n’est pour l’instant pas communiqué.

Par ailleurs, le manque d’électricité a perturbé le fonctionnement des installations de conservation des médicaments et des chambres froides des morgues, compliquant encore davantage la gestion des établissements hospitaliers.

L’électricité rétablie dans 70% de la ville grâce au CICR et une société de fourniture d’électricité

Face à cette urgence, le CICR a collaboré avec une société de fourniture d’électricité pour rétablir une ligne permettant d’alimenter environ 70% de la ville. « Cela a permis de relancer la station de pompage d’eau de Kyeshero, qui approvisionne plusieurs quartiers de Goma et divers établissements médicaux, dont l’hôpital CBCA Ndosho. Des réparations supplémentaires seront nécessaires pour rétablir l’alimentation électrique à 100% », a ajouté l’organisation.

Outre les problèmes dans les hôpitaux, l’interruption du système d’approvisionnement en eau potable a gravement affecté la population. Privés d’eau potable, de nombreux habitants ont été contraints de puiser directement dans le lac Kivu, s’exposant ainsi à des maladies hydriques comme le choléra, une infection déjà endémique dans la région.