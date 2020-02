Maroc : Lalla Salma et Mohammed VI, qui a quitté l’autre ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, et la princesse Lalla Salma née Bennani sont certes séparés, mais il se pose la question de savoir entre le souverain et l’ex-Première dame, qui a quitté l’autre.

Le couple royal du Maroc a volé en éclats. Cela fait en effet plus de deux ans que Mohammed VI et Lalla Salma ne sont plus ensemble. Les premières nouvelles faisaient état de représailles du roi du Maroc envers celle qui fut son épouse. Révélant que les journaux marocains se sont tenus à l’écart de la question relative à Lalla Salma, le journal The Times, s’agissant de Lalla Salma avait demandé : « Se cache-t-elle en Amérique ? Ou a-t-elle été enfermée dans l’un des palais royaux après avoir contrarié le roi Mohammed VI ? ». Ainsi, la thèse de la sanction à l’encontre de la princesse avait été soulevée. Il était alors plus probable que cela soit le roi qui ait impulsé la séparation. jusqu’à ce qu’une nouvelle version voie le jour.

Cette fois, c’est un journal espagnol, La Razon notamment, qui a évoqué la disparition de Lalla Salma. « (…) Celle qui était le symbole de l’ouverture et de la modernité à la Cour alaouite, a fait renoncer le roi Mohammed VI à avoir le droit d’avoir plus d’une femme, a été répudiée et a fini dans une mystérieuse évasion », a écrit le journal, allant dans le même sens que le journal américain, comme pour ainsi dire que c’est le roi Mohammed VI qui en a eu assez de la relation avec sa désormais ex-épouse.

Parallèlement, La Razon indique : « On ne sait rien de la princesse à la crinière rousse qui, en mars 2018, s’est séparée du roi pour mener une vie plus simple et plus commune, même devant renoncer à la compagnie de ses enfants, Moulay Hassan et Lalla Khadija. Au Maroc, nombreux sont ceux qui affirment qu’elle est morte, mais il semble qu’elle s’est réfugiée sur l’île grecque où elle vit son exil ». Un exil synonyme de fugue pour se tenir loin de son désormais ex-époux. le roi Mohammed VI. Tout compte fait, l’on ne sait toujours pas entre le roi et la princesse qui a quitté qui. Une question qui reste entière.Et ce n’est pas le palais qui répondra à cette interrogation.