Mali : La junte relance les partis politiques, mais à quel prix ?

Malgré ces assurances, aucun calendrier électoral n’a été défini. Les engagements pris en 2022 par les militaires, sous la pression de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de rendre le pouvoir aux civils après des élections en mars 2024, semblent désormais caducs.

La junte a rompu ses alliances traditionnelles avec la France et l’Europe, et a préféré se tourner vers la Russie pour le soutien militaire et politique. La mission de l’ONU (Minusma) a également été poussée vers la sortie, et l’accord de paix de 2015 avec les groupes indépendantistes du Nord a été dénoncé.