Marguerite Gnakadè, ancienne ministre des Armées au Togo, appelle à un changement

L’ancienne ministre des Armées, belle-sœur du président Faure Gnassingbé, rompt le silence dans une vidéo de dix minutes où elle demande la démission du chef de l’État et appelle à une transition apaisée. Une prise de position courageuse qui survient dans un contexte de répression accrue contre la société civile togolaise.

Après avoir publié plusieurs tribunes sur la situation politique en cours au Togo, l’ancienne ministre des Armées Essossimna Marguerite Gnakadè a publié une vidéo de 10 minutes dans laquelle elle appelle à un changement au sommet de l’État.

L’ancienne ministre publie cette vidéo alors que ce samedi 16 août, une douzaine d’organisations de société civile togolaise ont mené une opération de désobéissance pour protester contre les interdictions répétées de manifester pacifiquement dénommée « Togo mort », nom symbolique pour une journée de désobéissance civile et un appel à la fermeture des commerces, à l’arrêt des activités et au silence, voulant ainsi marquer leur indignation après plusieurs refus successifs d’autorisation de manifestation pacifique par les autorités.

C’est vêtue de noir pour se joindre « aux voix qui appellent au changement » à la tête de l’État du Togo que Marguerite Gnakadè s’est présentée dans une vidéo où elle dénonce le système, citant les exactions dont est victime la société civile togolaise entre violences, exils, mauvaise gouvernance et corruption. « L’histoire nous regarde » a-t-elle martelé, appelant à un changement à la tête du Togo.

Cette prise de position pousse à croire que l’ancienne ministre des Armées entre 2020 et 2022 sous la présidence de Faure Gnassingbé et épouse de feu Ernest Gnassingbé, demi-frère de Faure Gnassingbé, décédé en 2009, voudrait désormais montrer son éloignement avec les pratiques de la famille Gnassingbé au pouvoir au Togo depuis six décennies déjà, mais également se positionner comme étant un acteur politique du changement de régime dans ce pays.

Le pays n’a pas été changé

Elle déclare d’ailleurs dans sa vidéo que « il n’est pas facile de gouverner, mais le pouvoir aurait eu le temps de changer le destin du pays et ça n’a pas été fait ». Plus directe, elle appelle Faure Gnassingbé à « démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale ».

Dans son intervention, l’ex-ministre a également lancé un appel aux Forces Armées et aux Forces de Défense et de Sécurité « à se ranger aux côtés du peuple », déclarant que « trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeuls ».

Le message de Marguerite Gnakadè sonne comme un message fort dans ce pays où il devient difficile de trouver des personnalités politiques de poids pouvant tenir tête aux agissements du pouvoir en place. Il apporte aussi un soutien des plus importants alors qu’une nouvelle mobilisation est prévue pour la fin de ce mois d’août, lancée par le M66, le mouvement de blogueurs et artistes de la diaspora contre le régime de Faure Gnassingbé.

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte de tensions accrues, marqué notamment par les violences policières lors des manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, qui ont fait plusieurs blessés graves et alimenté la colère de la population togolaise contre le régime en place.