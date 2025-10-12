Bénin, le choix du duo présidentiel une fois de plus reporté : Les Démocrates dans l’impasse ?

À six mois de la Présidentielle d’avril 2026, le principal parti d’opposition béninois, Les Démocrates, peine à désigner son duo candidat. Prévue pour le week-end du 11 octobre, la réunion décisive du Conseil national a été à nouveau reportée au lundi 13 octobre, à la veille de la clôture des dépôts de candidatures à la CENA. Ce nouvel ajournement reflète les tensions internes et les arbitrages délicats au sein du parti de Boni Yayi.

Au Bénin, la fumée blanche tarde à se faire voir du côté du parti d’opposition, Les Démocrates, qui s’active depuis quelques jours pour désigner son duo candidat à la Présidentielle d’avril 2026. Le suspense demeure donc entier puisque les noms des porte-flambeaux demeurent à cette heure, inconnus. Et ceci pour cause d’un double report de l’échéance initialement annoncée pour dévoiler le duo.

Une désignation attendue, encore reportée

Le suspense se prolonge au sein du principal parti d’opposition béninois. La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates pour la Présidentielle d’avril 2026, initialement prévue le samedi 11 octobre, puis décalée au dimanche 12 octobre, a été à nouveau reportée. Selon une annonce faite dans la nuit de samedi à dimanche sur la page Facebook officielle du parti, la réunion décisive du Conseil national se tiendra finalement le lundi 13 octobre 2025 à Abomey-Calavi.

Laconique, l’annonce ne donne aucune précision sur les raisons de ce nouveau report, qui projette la désignation du duo candidat à la veille même de la date de clôture des dépôts de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA), prévue le 14 octobre.

Un processus de sélection sous tension

Ce contretemps intervient à l’issue d’un long processus interne entamé fin septembre. Le parti présidé par Boni Yayi avait lancé un appel à candidatures le 28 septembre, clôturé le 4 octobre, qui a enregistré 34 postulants. Le comité de sélection mis en place a ensuite procédé à l’examen des dossiers et à l’audition des candidats.

Le rapport final du comité a été transmis à Boni Yayi dans la journée du samedi 11 octobre. Ce document, hautement stratégique, doit servir de base de travail au Conseil national, composé de près de 200 membres : le Haut Conseil du parti, la Coordination nationale, un représentant par circonscription électorale et un représentant par commune. Le report de la réunion suscite des interrogations dans les rangs des militants, d’autant que le calendrier électoral est extrêmement serré. Le dépôt des candidatures à la CENA, ouvert le 10 octobre, se clôture le 14. Aucun dossier n’a encore été officiellement enregistré, ni du côté de la mouvance présidentielle ni des partis d’opposition.

Les équilibres internes au cœur des tensions

Selon plusieurs sources internes, le processus de désignation du duo aurait mis à l’épreuve l’unité du parti. Les discussions au sein du comité ont été marquées par des divergences sur la sélection des députés-candidats, disposant de parrainages parlementaires jugés déterminants dans un contexte où Les Démocrates ne disposent que du nombre minimal exigé par le Code électoral.

Des figures du parti, comme Éric Houndété et Joël Godonou, avaient d’ailleurs saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer une tendance à les écarter du processus, avant de se désister. Ce climat de méfiance interne pourrait expliquer, au moins en partie, les difficultés à trancher le choix du duo. À ce stade, aucune information officielle ne filtre sur les conclusions du rapport du comité de sélection ni sur les noms susceptibles de composer le ticket présidentiel. Les rumeurs évoquent des arbitrages délicats entre les poids lourds du parti : Nourénou Atchadé, Kamel Ouassagari, Gafari Adéchokan, ou encore Éric Houndété, tous présentés comme de potentiels candidats à la Marina.

Un compte à rebours électoral serré

Ce nouveau report place Les Démocrates dans une situation d’urgence politique. Le Conseil national de lundi 13 octobre sera la dernière occasion pour le parti de désigner officiellement son duo avant la fermeture des dépôts de candidatures à la CENA. Pour de nombreux observateurs, ce nouvel ajournement traduit les difficultés du parti de Boni Yayi à concilier exigence démocratique et calculs politiques dans une opposition en quête de cohésion et de crédibilité face à un pouvoir solidement implanté. Toutefois, il n’est pas à exclure que loin de ce que pourrait penser le commun, ce choix du parti d’attendre le tout dernier moment pour révéler son ticket soit le fruit d’une stratégie bien mûrie.

À l’heure actuelle, le camp présidentiel, lui, a déjà investi son duo, le ministre des Finances Romuald Wadagni, et l’actuelle Vice-présidente, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima. L’autre parti d’opposition, la Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a naturellement désigné son premier responsable, Paul Hounkpè.