CAN 2025 : le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema promet des décisions fortes après la débâcle des Panthères

Réuni en Conseil des ministres, le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a vivement dénoncé la prestation décevante des Panthères du Gabon à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Selon le communiqué final du Conseil, le chef de l’État a exprimé son profond mécontentement face à la situation jugée « médiocre » du football national.

Une humiliation nationale selon le président

Pour le président Oligui Nguema, l’élimination précoce des Panthères constitue une véritable humiliation nationale. Les Panthères ont été très en dessous du niveau attendu. Il a fustigé le spectacle offert par les dirigeants du football gabonais et a déploré le manque d’organisation et de patriotisme au sein du secteur sportif.

« Cette situation révèle deux problématiques majeures : l’absence de méthode et la dispersion des ressources », a-t-il déclaré, tout en soulignant « une érosion préoccupante de la fibre patriotique dans la gestion de la chose sportive au Gabon ».

Vers une refonte du football gabonais

Face à ces constats, le président a promis de prendre prochainement des mesures « fortes et structurantes » pour remettre de l’ordre dans la gouvernance du sport national. Ces réformes devraient viser à restaurer la rigueur, la responsabilité et l’ambition dans la gestion du football gabonais.

Pour de nombreux observateurs, cette déclaration pourrait marquer le point de départ d’une refonte profonde du système sportif au Gabon. Le football, présenté comme un enjeu de cohésion nationale et de fierté collective, ne peut plus se contenter d’être un simple divertissement, mais doit devenir un véritable instrument de rayonnement culturel et diplomatique.

Un parcours décevant au Maroc

Classé dans le groupe F, surnommé le « groupe de la mort », aux côtés de la Côte d’Ivoire (championne en titre) et du Cameroun, le Gabon n’a pas su tirer son épingle du jeu. Battues successivement par les Lions Indomptables du Cameroun et les Os Mambas du Mozambique avant le dernier match ce soit face à la Côte d’Ivoire, les Panthères ont été en dessous des attentes dès la phase de groupes.

Cette sortie prématurée, perçue comme un affront sportif, a mis en lumière les faiblesses structurelles du football gabonais et provoqué la colère du chef de l’État, décidé à donner un nouveau souffle au sport national.