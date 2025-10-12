Patrick Herminie succède à Ramkalawan à la tête des Seychelles

Patrick Herminie, chef du parti United Seychelles, a remporté la présidentielle avec 52,7 % des voix, battant le président sortant Wavel Ramkalawan. Ce retour au pouvoir de l’ancien parti unique met fin à cinq années de gouvernance libérale. Porté par un discours axé sur la justice sociale et la souveraineté nationale, Herminie promet des « Seychelles meilleures ».

Le chef de l’opposition et candidat du parti United Seychelles, Patrick Herminie, a remporté l’élection présidentielle face au président sortant Wavel Ramkalawan. Avec 52,7 % des suffrages, le médecin et ancien président de l’Assemblée nationale met fin à cinq années de gouvernance de la coalition libérale.

Une victoire symbolique après quatre décennies d’hégémonie passée

Les résultats officiels annoncés tôt dimanche par la Commission électorale confirment la victoire du United Seychelles (US), l’ancien parti unique qui avait dominé la vie politique de 1977 à 2020. Patrick Herminie succède à Wavel Ramkalawan, un prêtre anglican élu il y a cinq ans sur la promesse d’un changement politique durable.

« Je ne suis pas surpris par les résultats, car l’humeur du pays était au changement », a déclaré le nouveau président après l’annonce des résultats. Il a promis des « Seychelles meilleures » et plus équitables, dans un contexte de mécontentement croissant face à la hausse du coût de la vie et à la crise du logement.

Un scrutin dominé par les questions de souveraineté et de justice sociale

La campagne électorale a été marquée par deux thèmes centraux : la défense de la souveraineté nationale et la lutte contre les inégalités. Le projet controversé de bail de 70 ans accordé à un promoteur qatari sur l’île d’Assomption a suscité une vive indignation. De nombreux Seychellois y ont vu un symbole de la perte de contrôle sur leur patrimoine naturel.

Patrick Herminie a profité de cette colère populaire, promettant de réexaminer le contrat et d’annuler toute disposition portant atteinte à la souveraineté du pays. « Les Seychelles ne sont pas à vendre », avait-il lancé lors de son dernier meeting à Victoria.

Dans un archipel souvent décrit comme un paradis touristique, la question sociale s’est aussi imposée : le chômage, la toxicomanie et la cherté de la vie ont nourri le sentiment d’un fossé grandissant entre les élites politiques et la population.

Un président à la trajectoire singulière

Médecin de profession, Patrick Herminie n’est pas un novice en politique. Ancien président de l’Assemblée nationale entre 2007 et 2016, il a également dirigé l’agence gouvernementale antidrogue. En 2023, il avait été inculpé pour « sorcellerie », des accusations qu’il avait dénoncées comme « purement politiques » et qui ont finalement été abandonnées.

Sa victoire consacre le retour en grâce du United Seychelles, longtemps synonyme de parti-État, mais qui s’est efforcé ces dernières années de se moderniser et de reconquérir l’opinion publique.

Wavel Ramkalawan reconnaît sa défaite

Dans un geste salué par la communauté internationale, le président sortant Wavel Ramkalawan a reconnu rapidement sa défaite. « Je pars avec un héritage qui ferait rougir bien des présidents. Je souhaite que le président Herminie maintienne ce niveau », a-t-il déclaré.

Sous son mandat, le pays avait misé sur le développement durable et la promotion d’un tourisme vert, tout en faisant face à la crise mondiale liée au Covid-19 et à la dépendance accrue de l’économie aux revenus touristiques. Mais son gouvernement a été affaibli par des polémiques, notamment sur la gestion du trafic de drogue et sur l’affaire de l’île d’Assomption.

Avec 52,7 % des voix, Patrick Herminie hérite d’un pays aussi beau que fragile. Les Seychelles, considérées comme la nation la plus riche d’Afrique en PIB par habitant, restent pourtant vulnérables aux effets du changement climatique et aux tensions sociales.