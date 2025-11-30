Tunisie : l’arrestation de Chaima Issa, un nouveau coup porté à l’opposition

La militante et opposante tunisienne Chaima Issa a été arrêtée samedi 29 novembre 2025 en plein centre de Tunis, alors qu’elle participait à une manifestation pour les libertés. Cette interpellation intervient au lendemain de sa condamnation définitive à 20 ans de prison dans l’affaire controversée du « complot contre la sûreté de l’État ».

L’arrestation de Chaima Issa s’est déroulée de manière spectaculaire alors qu’elle participait à une manifestation dans la capitale tunisienne. Quelques instants avant son interpellation, elle avait confié à Reuters qu’elle s’attendait à être arrêtée prochainement. « Continuez à manifester et à rejeter la tyrannie. Nous sacrifions notre liberté pour vous« , avait-elle déclaré aux Tunisiens présents.

Selon son avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, l’arrestation a été effectuée par des agents en civil qui l’ont transportée à bord d’un véhicule vers une destination inconnue. Les autorités ont indiqué que cette interpellation faisait suite à son inscription sur la liste des personnes recherchées après le jugement définitif rendu par la Cour d’appel de Tunis.

Un verdict controversé dans l’affaire du « complot »

Chaima Issa a été condamnée à 20 ans d’emprisonnement assortis d’une amende de 50 000 dinars et de la confiscation de ses avoirs bancaires. La majorité des 37 accusés de ce procès sont détenus depuis 2023 et poursuivis pour « complot contre la sûreté de l’État » et « adhésion à un groupe terroriste« .

Parmi eux figurent des personnalités importantes de l’opposition tunisienne comme Nejib Chebbi, président du Front de salut national (FSN), condamné à 12 ans de prison, ou encore Ayachi Hammami, condamné à 5 ans.

Une figure de l’opposition déterminée

Chaima Issa est journaliste, écrivaine, poète et militante des droits humains. Elle est membre du Front de salut national, principale coalition d’opposition en Tunisie. Après le coup de force du président Kaïs Saïed en 2021, elle s’est opposée aux mesures annoncées et a rejoint le Front de salut national.

Fille d’un ancien prisonnier politique, âgée de 43 ans, elle avait déjà été arrêtée le 22 février 2023 avant d’être libérée le 13 juillet après plus de quatre mois de détention.

Human Rights Watch a qualifié le procès de « parodie de justice« , affirmant qu’il était « politique, injuste et sans la moindre preuve » contre les accusés. Amnesty International a pour sa part déclaré que le verdict était « un témoignage accablant du système judiciaire tunisien« , condamnant « une campagne implacable pour éroder les droits et faire taire la dissidence » en Tunisie. Sara Hashash, directrice régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré que la cour d’appel avait « délibérément fermé les yeux sur la longue liste de violations du droit à un procès équitable qui entachent cette affaire depuis le début« .

Un contexte de répression croissante

Cette arrestation s’inscrit dans un contexte de durcissement du régime tunisien depuis la prise de pouvoir par Kaïs Saïed en juillet 2021. Le président avait alors suspendu le parlement et étendu le pouvoir exécutif pour pouvoir gouverner par décret.

L’arrestation de Chaima Issa confirme les craintes des organisations de défense des droits humains quant à la dérive autoritaire du régime. Son courage et sa détermination face à l’adversité en font un symbole de la résistance démocratique tunisienne, rappelant les idéaux de liberté qui avaient animé la révolution de 2011.