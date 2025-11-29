Tunisie : la justice confirme de lourdes peines contre des figures de l’opposition dans un climat de répression accrue

Ali Attar

Lecture 3 min.
Non au procès politique en Tunisie

La cour d’appel de Tunis a confirmé des peines de prison allant jusqu’à 45 ans contre des figures de l’opposition dans le cadre du procès pour « complot contre la sûreté de l’État ». Ces condamnations, dénoncées par les ONG comme politiquement motivées, s’inscrivent dans une répression accrue des voix critiques sous la présidence de Kaïs Saïed.

La cour d’appel de Tunis a confirmé mercredi 27 novembre de lourdes peines allant jusqu’à 45 ans de prison dans le cadre du procès dit du « complot contre la sûreté de l’État ». Cette décision marque une nouvelle étape dans la répression judiciaire visant l’opposition politique tunisienne.

Des condamnations exemplaires contre les opposants

Parmi les 34 personnes jugées, plusieurs figures majeures de l’opposition ont reçu des peines particulièrement sévères. L’économiste Khayyam Turki a été condamné à 35 ans de prison, tandis que Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj ont écopé de 20 ans chacun. Abdelhamid Jelassi a, lui, été condamné à 10 ans.

La cour d’appel a alourdi certaines condamnations, notamment celle de Jaouher Ben Mbarek, passée de 18 à 20 ans, alors qu’il observait une grève de la faim de 31 jours pour dénoncer sa détention. D’autres figures, déjà emprisonnées dans d’autres affaires, ont également été sanctionnées : Noureddine Bhiri (20 ans), Sahbi Atig (10 ans) et Saïd Ferjani (10 ans), tous anciens responsables du parti Ennahdha.

La cour a aussi visé plusieurs personnalités réfugiées à l’étranger, dont l’avocate et militante Bochra Bel Haj Hmida, condamnée par contumace à 33 ans.

Un procès qualifié d’« inéquitable »

Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent un procès entaché d’irrégularités. Depuis avril 2024, la justice tunisienne impose la comparution à distance pour les affaires dites de « terrorisme », invoquant un « danger imminent » non précisé. Les accusés, informés des dates d’audience au dernier moment, se sont vu refuser le droit d’être présents physiquement devant leurs juges. Cela en violation totale du droit à une défense équitable dénonce Amnesty International.

Au-delà de cette affaire, les autorités tunisiennes continuent d’élargir leur champ d’action contre les voix critiques. Le décret-loi 54 de 2022, censé lutter contre la cybercriminalité et les « fausses nouvelles », est devenu un instrument clé pour poursuivre journalistes et opposants.

Plusieurs professionnels des médias en ont déjà fait les frais. La journaliste Chadha Hadj Mbarek condamnée à cinq ans de prison en février 2025 comme Khalifa Guesmi, reporter à Mosaïque FM. L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani purge actuellement une peine d’un an et demi à la prison de Manouba pour avoir dénoncé le racisme dans les médias. Elle fait par ailleurs face à plusieurs autres poursuites.

L’indignation internationale grandit

Cette vague de condamnations suscite une forte réaction internationale. La directrice régionale d’Amnesty International, Sara Hashash, a dénoncé une décision « accablante pour le système judiciaire tunisien », accusant les autorités d’utiliser la justice pour « éliminer la dissidence politique ».

Le lendemain, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à libérer « toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression », adoptée par 464 voix contre 58.

Les ONG et la société civile appellent plus que jamais à un sursaut pour préserver les libertés fondamentales dans un pays qui fut, pendant une décennie, le symbole de l’espoir démocratique dans le monde arabe.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Mohamed Bazoum, Président déchu du Niger

Niger : l’appel déchirant des enfants de Mohamed Bazoum pour la libération de leurs parents

Les enfants de Mohamed Bazoum implorent la libération de leurs parents, détenus depuis plus de deux ans à Niamey. Plus de deux ans après le...
Martinez Zogo, journaliste assassiné au Cameroun

Martinez Zogo : le mystère s’épaissit au tribunal de Yaoundé

L’enquête sur l’assassinat du journaliste Martinez Zogo franchit une étape clé avec l’audition de trois nouveaux témoins au tribunal militaire de Yaoundé. Leurs déclarations...
Albert Kassabi, le « Bébert » franco-tunisien des Forbans, s’est éteint

Albert Kassabi, le « Bébert » franco-tunisien des Forbans, s’est éteint

C’est une figure du rock français des années 1980 qui s’éteint. Né à Tunis, Albert « Bébert » Kassabi, chanteur emblématique des Forbans, est...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025