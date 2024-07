Le Mali vers la production locale de munitions de guerre

Le Mali pourrait commencer par produire ses propres munitions et monter des véhicules blindés. Il s’agit là d’un « projet presque finalisé », à en croire le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara.

Le combat pour la souveraineté nationale est l’une des priorités des militaires qui dirigent le Mali. Une priorité qui n’écarte aucun secteur. En tout cas, pas le domaine militaire. Ce jeudi, alors qu’il s’adressait aux membres du Conseil national de transition (CNT), structure faisant office d’Assemblée nationale dans le régime de transition, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, a fait une annonce forte : « Nous avons un projet, et je peux même dire que c’est presque finalisé. Sous peu, nous allons commencer à produire les munitions ici au Mali. Sous peu, nous allons commencer par faire l’assemblage de certains véhicules, notamment des véhicules blindés », a-t-il déclaré.

Une diversification des partenariats militaires du Mali

Le colonel Sadio Camara n’a pas donné plus de détails sur ce projet qu’il a annoncé. Mais on pourrait bien dire qu’il n’est pas piloté avec la Russie. En effet, parlant de la fabrication sur place des munitions, le premier responsable de la Défense malienne a déclaré : « L’industrialisation de notre outil de défense, ce n’est pas seulement avec la Russie ». S’il est vrai qu’avec ses dirigeants actuels, le Mali s’est beaucoup rapproché de la Russie, il n’en demeure pas moins vrai que les Russes ne sont pas les seuls partenaires du pays. On sait que Bamako entretient de très bonnes relations avec des pays comme la Turquie qui lui a d’ailleurs livré une douzaine de drones en mars 2023.

Dans la même foulée – avril 2023 –, le pays a reçu un important lot d’équipements militaires livrés par la Chine. Sadio Camara a réaffirmé le principe de la diversification des partenariats cher aux autorités maliennes. « La coopération militaire que nous avons avec les pays se porte bien. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de nous-mêmes parce que nous n’avons plus cette pression de nous dire avec qui coopérer et avec qui ne pas coopérer, suivant la vision du Président de la transition », a expliqué le colonel.