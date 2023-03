Lutte contre le terrorisme : le Mali veut faire bénéficier de ses équipements et expériences au Burkina Faso

La coopération entre le Mali et le Burkina Faso a connu de nouveaux et beaux jours, depuis quelques semaines. C’est dans cette même lancée que le ministre malien de la Défense, en visite à Ouagadougou, ce jeudi, a confié au Président burkinabè l’entière disponibilité de son pays à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme.

La coopération entre le Mali et le Burkina Faso semble désormais sans limites. Les deux pays dirigés par des militaires putschistes font miroiter, depuis quelques jours, à la communauté internationale une envie de se constituer en fédération. Pendant que ce sujet est encore d’actualité, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, en visite à Ouagadougou, jeudi, a fait une annonce qui témoigne du niveau atteint par les deux États dans la coopération bilatérale. « Aujourd’hui, le Mali est prêt à partager le peu d’expérience, le peu de moyens que nous avons acquis récemment », a déclaré le colonel à la fin d’un entretien avec le Président burkinabè. Parlant de matériels acquis récemment, Sadio Camara ne saurait occulter les avions russes et les drones turcs acquis par son pays, quelques heures plus tôt.

Un appel à l’unité d’action

« Nous savons que la situation actuelle est difficile pour nos États. Quand nous choisissons la voie de l’indépendance, il y a le prix à payer. Mais nous sommes confiants et nous savons qu’ensemble, nous allons réussir », a soutenu le Malien.

Cette nouvelle forme de coopération semble indispensable entre les États de la zone sahélienne qui, depuis une dizaine d’années, se battent contre l’hydre du terrorisme. Sans véritable succès, puisque des pans entiers du territoire du Mali ou encore du Burkina Faso échappent au contrôle des autorités étatiques.