La Russie et la Turquie livrent des avions et des drones au Mali

L’armée de l’air malienne a reçu des équipements militaires provenant de la Russie et de la Turquie. Il s’agit notamment d’avions livrés par Moscou, alors qu’Ankara a envoyé des drones à ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a remis à l’armée de l’air des avions russes et des drones turcs. Une cérémonie qui s’est déroulée, ce jeudi 16 mars 2023, au pavillon présidentiel de l’aéroport international Président Modibo Keïta. Cette nouvelle acquisition d’équipements militaires faite par les Forces armées maliennes est composée d’avions de combat de type Albatros L-39.

La Russie et la Turquie améliorent la puissance de frappe

Du matériel qui « participe à l’amélioration de la puissance de frappe. Mais aussi à l’efficacité de l’outil d’information des Forces armées maliennes », indiquent les autorités militaires de Bamako. Le chef d’état-major général des Armées maliennes, le général de division Oumar Diarra, a déclaré : « avec ces équipements, le harcèlement des terroristes ne durera pas. Car, il seront traqués jusque dans leur derniers retranchements ».

La cérémonie de réception a été clôturée par une démonstration des avions albatros nouvellement réceptionnés. Une minute de silence en la mémoire des victimes, civiles comme militaires, tombées sur le sol malien a par ailleurs été observée. Il faut signaler que la Russie livre fréquemment aux autorités maliennes des armes, munitions et autres équipements militaires, depuis quelques temps.

Le Kremlin, un habitué des livraisons d’armes

Fin septembre 2021, en effet, quatre hélicoptères de fabrication russe de type MI-171, des armes de guerre et des munitions avaient été livrés par le Kremlin. Fin mars 2022, le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, réceptionnait « des hélicoptères de combat, des radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent »

Mi-avril 2022, le chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a réceptionné « 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance ». Début août 2022, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, annonçait la réception d’avions de chasse de type L-39 et Su-25, d’hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, d’un avion de transport tactique de type Airbus Casa 295 ainsi que d’autres armes de guerre et des munitions.

Plus récemment, mi-janvier 2023, le Mali a réceptionné plusieurs avions et hélicoptères de guerre de la Russie. Il s’agit de Soukhoï Su-25, avion d’attaque au sol et de soutien de conception soviétique. Mais aussi d’Albatros L-39, qui sont des appareils de conception tchèque.