Le Mali renforce ses capacités militaires avec des drones

Le président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a réceptionné, hier jeudi, une vingtaine de drones. Parmi ces engins, certains sont de type Bayraktar TB2 de fabrication turque. Ces drones ont été fournis au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international.

Les autorités maliennes ont réceptionné une vingtaine de drones turcs, hier jeudi 4 janvier 2024. Selon les autorités militaires maliennes, ces drones permettront à l’armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes. Ils contribueront également à la protection de l’effectif des forces armées maliennes, la surveillance des convois militaires et des activités des terroristes.

Le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a salué et remercié la République de Turquie, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine pour leur soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Il a également lancé un appel aux groupes armés terroristes, les invitant à rejoindre la République et le Processus de paix inter-malien.

Des drones équipés de missiles guidés

Cette livraison de drones intervient dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes au Mali. On se souvient encore de l’attaque meurtrière menée par des groupes armés contre la base militaire de Mondoro, dans le centre du pays, faisant de nombreux morts et blessés. D’où l’importance de ces acquisitions d’appareils militaires. Les drones Bayraktar TB2 sont des drones de combat de moyenne altitude et longue endurance (MALE) de fabrication turque.

Ils sont équipés de missiles guidés et peuvent frapper des cibles terrestres à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Ils sont considérés comme des armes efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Outre ces drones turcs, Bamako a réceptionné des drones de fabrication russe et chinoise. La cérémonie a eu lieu au Pavillon présidentiel de l’Aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou.

« Ces appareils ne sont pas des robots tueurs »

Selon le ministre malien de la Défense et des anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, « l’heure n’est pas encore au bilan. Toutefois, chaque citoyen peut évaluer les résultats engrangés par l’armée malienne depuis le début de la Transition. L’espoir renaît au Mali grâce à la résilience du peuple malien et aux efforts des autorités maliennes en vue de moderniser l’outil de défense ».

« Depuis trois ans, le Mali s’est engagé dans un processus de régénération à travers le renforcement des capacités de l’outil de Défense », a poursuivi le colonel Camara. « Ces appareils ne sont pas des robots tueurs », a pour sa part, avertit le Général de brigade Alou Boï Diarra. « Derrière ces appareils se trouvent des personnes physiques qui fournissent un travail remarquable pour les faire voler et agir », poursuit-il.

« Les drones ne sont pas des stars »

Et d’asséner : « les drones ne sont pas des stars, mais ce sont plutôt les soldats maliens dont il faut saluer la bravoure et le professionnalisme. Dans ce combat contre le terrorisme qui fait la fierté de tout le peuple malien, dit la Général de brigade, « il faut reconnaître une large contribution des drones. Mais surtout sans oublier que les drones, sans l’appui des troupes au sol, ne suffisent pas ».

Félicitant les soldats pour leurs efforts dans la sécurisation du territoire national, il insiste : « ils mènent un combat rude sur le terrain ». Ces équipements viennent renforcer les capacités militaires de l’armée malienne. Notons toutefois que la livraison de drones de combat au Mali fait craindre une utilisation pour des missions offensives. Ce qui pourrait aggraver la situation sécuritaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.