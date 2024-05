Cinq soldats maliens tués dans une attaque kamikaze à Mourdiah

Une attaque kamikaze a eu lieu contre un camp militaire malien situé près de la localité de Mourdiah, dans la région de Nara, à environ 300 kilomètres au Nord de Bamako. L’attaque, survenue ce dimanche 26 mai 2024, a fait cinq morts parmi les soldats maliens et plusieurs blessés.

Selon des sources locales, un véhicule chargé d’explosifs a foncé dans le camp militaire avant de détoner. L’explosion a été d’une grande violence et a causé des dégâts importants au camp. Outre les cinq soldats maliens tués, plusieurs autres ont été blessés, dont certains grièvement. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de la région.

L’attaque n’a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur les groupes djihadistes qui opèrent dans la région. Le GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) et la Katiba Macina, liés à Al-Qaïda, sont notamment actifs dans cette zone. Cette attaque est un nouvel épisode de la violence qui sévit au Mali depuis plusieurs années. Le pays est en proie à un conflit armé, depuis 2012, qui a fait des milliers de morts et de déplacés.

Attaques meurtrières contre les civils et les forces de sécurité

Les groupes djihadistes ont profité de l’instabilité du pays pour étendre leur influence et mener des attaques meurtrières contre les civils et les forces de sécurité. Le gouvernement malien peine à faire face à la situation sécuritaire. Malgré l’aide de la communauté internationale, les forces maliennes ont du mal à contenir les groupes djihadistes. La situation est encore compliquée par la présence de groupes de miliciens armés, qui s’affrontent souvent entre eux pour le contrôle du territoire.

Cette attaque intervient après celle perpétrée, il y a moins d’une semaine, par la Katiba Macina, toujours contre l’armée malienne. Le 21 mai, trois soldats maliens ont péri dans l’attaque qui a eu lieu au cours d’une patrouille de routine dans le centre du Mali, près du village de Sokolo. Les assaillants lourdement armés ont attaqué le convoi militaire à l’aube, déclenchant une violente fusillade. D’autres soldats ont été blessés lors de l’attaque et ont été évacués vers un hôpital militaire.