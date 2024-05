Trois soldats maliens tués dans une attaque de la Katiba Macina

Une attaque perpétrée, le 21 mai 2024, par des combattants de la Katiba Macina a coûté la vie à trois soldats maliens. L’attaque a eu lieu au cours d’une patrouille de routine dans le centre du Mali, près du village de Sokolo.

Selon les informations rapportées, les assaillants lourdement armés ont attaqué le convoi militaire à l’aube, déclenchant une violente fusillade. Les soldats maliens ont riposté, mais trois d’entre eux ont succombé à leurs blessures. D’autres soldats ont été blessés lors de l’attaque et ont été évacués vers un hôpital militaire pour y recevoir des soins. Cette attaque confirme la persistance de l’insécurité dans le centre du Mali, malgré les efforts des forces gouvernementales et des partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme.

Katiba Macina, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda

La mort de ces trois soldats maliens est un nouveau drame pour le pays, déjà endeuillé par un conflit qui dure depuis plus d’une décennie. La Katiba Macina, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, est particulièrement active dans le centre du Mali et mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité et les civils. Ces attaques sont une source de préoccupation pour les autorités maliennes et la communauté internationale, car elles contribuent à l’insécurité et à la dégradation de la situation humanitaire dans la région.

Parmi les récentes attaques perpétrées par la Katiba Macina contre l’armée malienne, on peut citer celle du 18 juin 2022 avec le massacre de 132 villageois dans la région de Mopti. Le 22 juillet 2023, le groupe a mené un assaut contre le camp militaire de Kati, à 15 kilomètres de Bamako. Le 27 juillet de la même année, trois attaques coordonnées contre l’armée malienne dans le centre du pays ont porté la signature de la Katiba Macina. Le 8 août 2023, ce sont deux attaques terroristes dans le centre du Mali avec 17 morts.

Exécutions sommaires, enlèvements, viols…

Au début de l’année 2024 (3 janvier), des attaques simultanées ont été menées par le groupe contre Kassela et Markacoungo, à quelques dizaines de kilomètres à l’est de Bamako. Ces attaques illustrent la capacité de nuisance de la Katiba Macina et son mode opératoire. Le groupe utilise souvent des motos comme moyen de transport pour mener des attaques surprises et utilise des armes automatiques et des explosifs pour infliger un maximum de dégâts.

Les forces armées maliennes ont déployé des moyens importants pour lutter contre la Katiba Macina, mais le groupe parvient toujours à mener des attaques meurtrières. En plus des attaques contre l’armée malienne, la Katiba Macina est également responsable d’autres exactions, telles que des exécutions sommaires, des enlèvements, des viols et des destructions de biens. Ces actes terrorisent les populations locales et les obligent à fuir leurs villages, ce qui aggrave la crise humanitaire dans la région.