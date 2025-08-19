Le Maroc choisit l’avion KC-390 Millenium pour le renouvellement de sa flotte militaire

Le Maroc a annoncé l’achat imminent de plusieurs avions de transport militaire KC-390 Millenium du constructeur brésilien Embraer. Ce qui constitue une nouvelle étape dans la modernisation des Forces royales air (FRA). Cette opération, évaluée à plus de 600 millions de dollars, s’inscrit dans une dynamique d’acquisitions stratégiques entreprises par le royaume au cours de la dernière décennie.

Le royaume du Maroc est sur le point d’effectuer une acquisition qui confirme son ambition de renforcer ses capacités logistiques, en particulier dans le domaine du transport aérien lourd. Rabat va se doter de plusieurs avions de transport militaire KC-390 Millenium du constructeur brésilien Embraer. Depuis plusieurs années, la flotte d’avions de transport Lockheed C-130H Hercules en service au sein des FRA montre des signes de fatigue.

Un besoin de modernisation face à l’obsolescence

Utilisés depuis les années 1970, ces appareils ont rendu de fiers services, tant pour des missions logistiques que pour des interventions humanitaires ou militaires. Cependant, avec le temps, leur efficacité s’est dégradée, tant sur le plan technique qu’opérationnel. C’est dans ce contexte que le choix du KC-390 Millenium apparaît comme une réponse à la fois pragmatique et stratégique.

Capable de transporter des charges importantes, y compris des véhicules blindés lourds, l’avion brésilien propose des performances supérieures dans de nombreux domaines : vitesse de croisière, rayon d’action, flexibilité d’utilisation et faible coût de maintenance. De plus, sa conception moderne permet une adaptation rapide aux exigences des conflits contemporains et aux opérations humanitaires internationales.

Une politique d’acquisitions cohérente

Le choix du KC-390 ne s’inscrit pas dans une démarche isolée. Depuis plus d’une décennie, Rabat a entrepris une réforme profonde de ses capacités militaires, avec une attention particulière portée aux moyens aériens. On se souvient encore de l’acquisition de 24 chasseurs F-16 Fighting Falcon auprès des États-Unis, suivie par la commande d’un second lot de F-16V Block 72, l’une des versions les plus avancées de ce chasseur multirôle.

Dans le domaine des hélicoptères, le Maroc a également renforcé ses moyens avec l’achat d’AH-64E Apache Guardian, hélicoptères d’attaque de nouvelle génération. Le domaine du transport et du soutien logistique, souvent considéré comme secondaire, n’a pas été négligé pour autant. En plus des avions C-27J Spartan acquis dans les années 2010, l’intérêt croissant pour les drones MALE (moyenne altitude, longue endurance) comme les Bayraktar TB2 turcs ou les Wing Loong chinois montre l’importance accordée aux missions de surveillance, de renseignement et de soutien.

Une coopération Sud-Sud stratégique

En se tournant vers le Brésil, le Maroc affirme sa volonté de diversifier ses partenariats militaires, en s’émancipant d’une dépendance exclusive aux pays occidentaux. Cette ouverture vers l’Amérique latine renforce les liens Sud-Sud et peut également aboutir à des formes de coopération technologique ou de transfert de compétences, dans le cadre de programmes conjoints. Le KC-390 Millenium, déjà en service dans plusieurs pays membres de l’OTAN comme le Portugal, les Pays-Bas ou encore la Hongrie.

Le Maroc deviendrait ainsi le premier client africain de ce modèle, ce qui pourrait ouvrir la voie à d’autres contrats similaires sur le continent. Au-delà de la performance purement technique de ces nouveaux appareils, leur acquisition s’inscrit dans une vision d’un Maroc qui cherche à consolider son statut de puissance militaire régionale. Ce repositionnement s’accompagne d’une volonté affirmée de modernisation doctrinale, qui passe aussi bien par l’équipement que par la formation des personnels, la restructuration des forces et la diversification des alliances stratégiques.