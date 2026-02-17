Le CPEE Daniel Brottier installe son Gouvernement scolaire sous le signe de la démocratie et de l’excellence

Le CPEE Daniel Brottier franchit une nouvelle étape dans son engagement éducatif en procédant à l’installation officielle de son Gouvernement scolaire. À travers cette initiative, l’établissement de Thiès-Ville renforce son ambition de former des élèves responsables, capables d’exercer un leadership positif et de s’impliquer activement dans la vie de leur communauté. Cette démarche s’inscrit dans une vision moderne de l’école, où excellence académique et apprentissage concret de la citoyenneté vont de pair.

A Dakar,

L’école Daniel Brottier de l’IEF Thiès-Ville a vibré, vendredi 13 février 2026, au rythme de la cérémonie officielle d’investiture de son Gouvernement scolaire. Autorités scolaires, responsables de l’enseignement catholique, équipe pédagogique, parents d’élèves et partenaires ont répondu présents à cet événement de haute portée éducative et citoyenne.

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Pierre Khar Tine, Directeur de l’école, a souhaité la bienvenue aux invités avant de rappeler le sens profond de cette initiative, inscrite dans les orientations du ministère de l’Éducation nationale. Il a souligné que le Gouvernement scolaire constitue un véritable cadre d’apprentissage de la démocratie et de la responsabilité, permettant aux élèves de participer activement à la vie de leur établissement.

Incarner les valeurs du vivre-ensemble

Face aux défis actuels tels que la violence, l’incivisme ou les dérives liées aux réseaux sociaux, le directeur a insisté sur la mission fondamentale de l’école : former des citoyens responsables, respectueux des règles et engagés dans le développement du pays. Il a mis en avant la promotion des valeurs de tolérance, de solidarité, de discipline et de respect des droits humains, gages d’un climat scolaire apaisé et favorable aux apprentissages.

Lire aussi : L’école Daniel Brottier a fêté ses 75 ans !

Représentant le directeur diocésain de l’enseignement catholique, Monsieur Jacques Tine a, pour sa part, qualifié la cérémonie d’« acte fondateur ». Il a rappelé que le Gouvernement scolaire est un laboratoire vivant de la démocratie, où les élèves apprennent à servir plutôt qu’à dominer, à écouter plutôt qu’à imposer et à incarner les valeurs du vivre-ensemble.

Former des consciences, capables d’engagement et de leadership

S’adressant directement aux élèves élus, il les a invités à considérer leurs écharpes non comme des insignes de pouvoir, mais comme des symboles de responsabilité. Il a souligné que l’enseignement catholique vise à former non seulement des intelligences, mais aussi des consciences, capables d’engagement et de leadership par l’exemple.

Lire aussi : Sénégal : l’école Daniel Brottier de Thiès tient son gouvernement scolaire

Prenant la parole au nom de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, Monsieur Mbaye Diouf, chargé de communication et chef du Bureau Planification, Suivi-Évaluation et Statistiques, a salué une initiative en parfaite cohérence avec la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHE), qui place l’apprenant au cœur du système éducatif. Il a adressé de vives félicitations au Directeur pour les excellents résultats scolaires enregistrés par l’établissement, mettant en exergue son leadership, son esprit d’initiative et la qualité du climat scolaire instauré.

L’école Daniel Brottier réaffirme sa volonté de former des élèves engagés

Selon lui, l’installation du Gouvernement scolaire dépasse le simple symbole : elle constitue une véritable école de la démocratie et de la participation citoyenne. Il a exhorté les élèves investis à exercer leur mission avec sérieux, intégrité et esprit d’équipe, tout en rappelant que l’éducation demeure une responsabilité partagée entre l’administration, les enseignants, les parents et les partenaires.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère conviviale et empreinte d’espoir. À travers cette investiture, l’école Daniel Brottier réaffirme sa volonté de former des élèves engagés, acteurs de leur propre développement et ambassadeurs des valeurs républicaines et humaines. Une dynamique qui illustre, une fois de plus, que l’école demeure le creuset où se prépare la citoyenneté de demain.