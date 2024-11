Journée de l’alimentation saine à l’école Daniel Brottier de Thiès

L’école privée catholique Daniel Brottier de Thiès a célébré, ce mardi 12 novembre 2024, une journée de l’alimentation saine. L’objectif de cette journée (foire ou louma) est de proposer aux élèves, parents, enseignants, la culture d’une alimentation saine gage d’une croissance durable.

L’évènement est le fruit d’un partenariat, lancé depuis 2022, entre l’établissement privé élémentaire catholique et l’ONG RIKOLTO piloté par Mme Anne Catherine Kane point focal au Sénégal et Monsieur Pierre Khar Tine chargé du projet, par ailleurs Directeur de l’école.

Daniel Brottier, l’école pilote, a su, depuis des années, promouvoir une alimentation saine dans son sein et par le biais des élèves jusque dans les familles. La présence des autorités avait été très remarquée. Notamment celle du représentant de l’ambassadeur de Belgique au Sénégal, du Directeur exécutif international de RIKOLTO, de la Directrice régionale de l’Afrique, les représentants des pays de l’Afrique de l’Est, Ouest, des pays de l’Amérique Latine.

Présence remarquée des autorités de la ville et l’Église

De même, étaient présents : la délégation de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Thiès-ville, le Directeur diocésain de l’Enseignement catholique à Thiès, la délégation du collège Hyacinthe Thiandoum de Dakar, des directeurs d’écoles, Monsieur Abdoulaye Mady Ndiaye ancien de l’école…) a rehaussé cette manifestation vécu sous le thème : « manger sain, c’est assurer sa croissance ».

La cérémonie s’est achevée par une visite de stands et une dégustation de tous les produits proposés. Les élèves, parents, invités et partenaires sont rentrés le cœur joyeux et avec beaucoup d’achats. Certainement, ils n’oublieront pas de sitôt cette sensibilisation qui fera tâche d’huile dans toutes les écoles de la ville de Thiès. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition, en 2025.