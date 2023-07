Sénégal : la Direction de l’enseignement catholique de Thiès fête ses retraités

Ce dimanche 2 juillet 2023 a été choisi par la Direction de l’Enseignement catholique de la région de Thiès pour organiser une fête à l’honneur des retraités du Diocèse. La cour de l’école primaire Daniel Brottier a abrité cet évènement relevé en couleurs certes, mais aussi en émotions et enseignements.

C’est en présence de l’Évêque de Thiès, Monseigneur André Guèye, du Directeur de l’Enseignement catholique, Abbé Pierre Aye Ndione, des retraités ainsi que leurs proches, du président de l’UDAPEC (Union des associations des parents d’élèves du privé catholique), du représentant l’Inspection d’Académie, Arfang Seck, que les retraités, au nombre de sept, ont été célébrés. Pour services rendus à l’enseignement privé catholique, ils ont eu droit à une journée festive ponctuée de beaucoup d’émotions.

Thérèse Ndione, Joseph Diouf, Têkovi Folly-Kpé Ekoué-Bla, Guy Tène, Hortense Tine, Julien Casimir Manta et Joseph Marie Ndione. Tels sont les noms de ces récipiendaires célébrés, ce jour. Un personnel composé d’enseignants, de techniciens de surface, de chauffeurs et autres surveillants, dont l’engagement au sein de l’école privée catholique n’a souffert d’aucun doute, selon les différents témoignages.

Un chapelet de doléances

Et c’est avec les honneurs qu’ils ont été accompagnés vers leur nouvelle destination exempte de contraintes contractuelles. L’opportunité a été saisie par les différentes franges de l’enseignement, enseignants, personnels administratifs et de surface, pour soumettre leurs doléances à l’Évêque, mais aussi au dépositaire de l’État. De meilleures conditions de travail, une revue à la hausse des émoluments et une meilleure prise en charge sociale ont été les requêtes phares des différents intervenants.

« Nos cœurs sont pleins de reconnaissances à votre égard, pour les loyaux services rendus à l’Église, à l’école et aux familles. Soyez fiers de ce que vous avez faits en étant parmi nous », a confié le Directeur de l’enseignement catholique. Prenant la parole, Monseigneur André Guèye, a commenté la décision de l’État d’alléger les charges scolaires en décrétant une baisse des tarifs dans le privé. « C’est pour asphyxier notre école… Et nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire », a mis en garde l’Évêque.