L’école Daniel Brottier a fêté ses 75 ans !

L’école primaire Daniel Brottier de Thiès, au Sénégal, a célébré ses 75 ans d’existence, ce mardi 28 février 2023. Occasion saisie pour inaugurer le Complexe éducatif Véronique Rosalie Coumba Faye dite Ta Awa. La cérémonie a été rehaussée par la présence de l’Évêque de la Capitale du Rail, Monseigneur André Guèye.

Une cérémonie d’inauguration à la fois joyeuse avec une teinte de tristesse. Les souvenirs sont en effet allés vers celle que toute l’récole appelait affectueusement Ta Awa, récemment rappelée à Dieu, à la suite d’une courte maladie. Véronique Rosalie Coumba Faye ou tout simplement Véro, pour les plus proches, aura beaucoup marqué cet établissement scolaire. Elle aura, en effet, apporté son assistance administrative, et surtout humaine, à plusieurs générations d »élèves de l’école Daniel Brottier. Mais aussi à des centaines de personnels dudit établissement et des parents. Son sourire généreux continuera toutefois d’égayer cette école.

Ta Awa « ressuscitée » à travers le bloc administratif

Partie sur la pointe des pieds, elle a été « ressuscitée » à travers le bloc administratif qui porte désormais son nom. Un bâtiment flambant neuf, qui a reçu la bénédiction de Monseigneur André Guèye, accompagné par le Directeur de l’Enseignement catholique, Abbé Pierre Ayé Ndione. Un petit discours de l’Évêque suivi d’une séance de prières, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Ce, à la demande de Monseigneur André Guèye, attaché au dialogue islamo-chrétien.

La bénédiction des locaux pouvait alors commencer, en présence du Directeur de l’établissement, Pierre Khar Tine, et du Président du Bureau des parents d’élèves, Chérif Ly. Étaient également présents au 75ème anniversaire de Daniel Brottier, les Directrices du Collège Sainte Ursule et de l’école Sainte Anne, respectivement, Sœur Léocadie Cissokho Madame Ndour Élisabeth Diouf. Le Collège Saint-Gabriel était aussi représenté par Madame Kassoka Émilie Ndione. Le personnel de la Direction de l’Enseignement catholique était aussi fortement représenté.

Père Galopin, premier Directeur de Daniel Brottier

L’occasion a été saisie pour convoquer le passé en rappelant les Directeurs qui se sont succédé à la tête de l’école. Le premier fut le Père Galopin, suivi du Père Albert Poucet, Père Gallic, Père DODDS, Père Edouard Gérard, tous des Français. Personnel enseignant et administratif s’est mobilisé pour rendre cette journée mémorable à la quelle ont assisté tous les élèves ainsi que quelques parents. Une journée bien remplie avec la présence particulière de Ta Awa, dans les cœurs et les esprits. Avec son effigie bien en place devant la bâtisse.